Ο πρώτος «πράσινος» Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, με την υποστήριξη του Just Go Zero της Polygreen

Αναλαμβάνοντας πολλαπλές δράσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης υλικών, η Polygreen συμμετέχει στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με το καινοτόμο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας Just Go Zero, ως Αποκλειστικός Υποστηρικτής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος της διοργάνωσης, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ. Από την ΟΠΑΠ MARATHON EXPO μέχρι τον τερματισμό του μεγάλου αγώνα, η Polygreen, με κεντρικό σύνθημα «Run the Green Path», τηρεί με τις δράσεις της τη δέσμευσή για ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και για ένα βιώσιμο μέλλον.

ΟΠΑΠ MARATHON EXPO

Οι δράσεις του προγράμματος Just Go Zero, θα ξεκινήσουν στην ΟΠΑΠ MARATHON EXPO, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Tae Kwo Do στο Φάληρο, την αθλητική έκθεση που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της. Το Just Go Zero by Polygreen αναλαμβάνει να συλλέξει τα ανακυκλώσιμα και οργανικά υλικά, αλλά και όλα τα υλικά που θα προκύψουν κατά την τοποθέτηση και την αποξήλωση των περιπτέρων των εκθετών, εξασφαλίζοντας ότι θα διαχωριστούν, θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και θα διαχειριστούν ορθά για την ανακύκλωσή τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ σε ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας, η Polygreen ανέλαβε την παραγωγή 50.000 τσαντών που θα προμηθευτούν οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης με την εγγραφή τους, με υλικό από σχεδόν 141.000 ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Με τη συγκεκριμένη δράση, αποφεύχθηκε η παραγωγή και χρήση μεγάλων ποσοτήτων πλαστικού, αποτελώντας ένα μικρό αλλά σημαντικό παράδειγμα για τα μοντέλα παραγωγής που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε μία περιβαλλοντικά βιώσιμη και πλήρως κυκλική μορφή της οικονομίας.

Παράλληλα, η Polygreen θέλοντας να προωθήσει τις ατομικές πρακτικές που βασίζονται στην περιβαλλοντική ευαισθησία του κοινού, προτρέπει όλους τους επισκέπτες της έκθεσης να επισκεφτούν το Just Go Zero περίπτερο για να αφήσουν ρούχα ή/και παπούτσια που πλέον δεν χρησιμοποιούν και να συμμετέχουν σε διαγωνισμό με έπαθλο 5 αθλητικά παπούτσια Adidas Adizero Adios Pro 3! Όλα τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα προωθηθούν είτε για επαναχρησιμοποίηση είτε για επεξεργασία των υλικών τους και μετατροπή τους σε πρώτη ύλη.

ΑΓΩΝΑΣ 42χλμ, Μαραθώνας

Κατά την εκκίνηση του Κλασσικού Μαραθωνίου, η Polygreen θα συγκεντρώσει όλα τα ρούχα που αφήνουν πίσω τους οι αθλητές του μεγάλου αγώνα της διοργάνωσης, ρούχα τα οποία φορούν κατά την προσέλευση τους νωρίς το πρωί και κάθε χρόνο καταλήγουν στους κάδους απορριμμάτων και από εκεί στις χωματερές. Για πρώτη φορά φέτος, το πρόγραμμα Just Go Zero θα φροντίσει όλα αυτά τα ρούχα να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή και να μην αφήσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα λόγω λάθους διαχείρισης τους.

Οι δράσεις της Polygreen ολοκληρώνονται στην είσοδο του Παναθηναϊκού Σταδίου, όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στα αντίστοιχα Just Go Zero σημεία.

Στο σύνολό τους όλες οι συλλεγόμενες συσκευασίες θα μεταφερθούν από την Polygreen σε αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσης, που είναι συμβεβλημένες με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι τα υλικά αποτελούν μέρος μιας αλυσίδας διαχείρισης, εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών μέχρι τις πρώτες ύλες.

Με στόχο την ανάπτυξη λύσεων Κυκλικής Οικονομίας και την υλοποίηση εξατομικευμένων υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης, το Just Go Zero της Polygreen συμβάλλει στις προσπάθειες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος επιχειρήσεων και εκδηλώσεων, αναλαμβάνοντας την ορθή διαχείριση όλων των υλικών. Ως το πρώτο κίνημα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, το Just Go Zero ήρθε για να αλλάξει τη φιλοσοφία και τις συνήθειες των Ελλήνων σε σχέση με τη μέριμνα γύρω από το περιβάλλον.