O CEO της Nova, Γιώργος Λάμπρου στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova, θα συμμετάσχει στο «11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών» που θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 22 Απριλίου ως και το Σάββατο 25 Απριλίου.

Το πάνελ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου (16:40-17:10) με τη συμμετοχή των κ.κ. Χρίστου Δήμα, Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Λάμπρου, CEO της Nova και Νικόλαου Καραμούζη, Προέδρου της Grant Thornton Consulting, με συντονισμό της δημοσιογράφου Μαρίας Νικόλτσιου. Έχει ως θέμα τις ευκαιρίες και προκλήσεις της επιχειρηματικότητας στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον με τίτλο: “Leadership in Transition: Governing Growth in an Age of Disruption”.