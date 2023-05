Microsoft - Activision: Εγκρίθηκε από την ΕΕ η εξαγορά μαμούθ

Την πρόταση της Microsoft για την εξαγορά της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Activision Blizzard από τη Microsoft, ενέκρινε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός θα λάβει διορθωτικά μέτρα.

Η εν λόγω αξγορά έγινε έναντι 69 δισ. δολαρίων.

Η ΕΕ διαπίστωσε ότι η Microsoft «δεν θα είχε κανένα κίνητρο να αρνηθεί να διανείμει τα παιχνίδια της Activision στη Sony» και ότι «ακόμα και αν η Microsoft αποφασίσει να αποσύρει τα παιχνίδια της Activision από το PlayStation, αυτό δεν θα έβλαπτε σημαντικά τον ανταγωνισμό στην αγορά των κονσολών».

Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, όπως και η Βρετανία, διαπίστωσαν ότι η εξαγορά θα μπορούσε να βλάψει τον ανταγωνισμό γύρω από τη διανομή παιχνιδιών για υπολογιστές και κονσόλες μέσω υπηρεσιών παιχνιδιών cloud.



Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Microsoft δέχτηκε να λάβει διορθωτικά μέτρα στον «χρυσοφόρο» τομέα του cloud gaming (παιχνίδια στο νέφος) τα οποία δέχθηκαν οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Την ευνοϊκή για τη Microsoft απόφαση την επέτρεψε το γεγονός ότι η αμερρικανική εταιρεία δέχθηκε streaming παιχνιδιών της Activision σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Το «πράσινο φως» του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ συνιστά μεγάλη νίκη για τη Microsoft, καθώς κορυφαία αρχή ανταγωνισμού της Βρετανίας τον περασμένο μήνα μπλόκαρε τη συμφωνία.

The European Commission has required Microsoft to license popular Activision Blizzard games automatically to competing cloud gaming services. This will apply globally and will empower millions of consumers worldwide to play these games on any device they choose.