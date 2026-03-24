Metlen: Νέες συμμαχίες και επενδύσεις στην άμυνα - Το deal με τη γαλλική Naval

Με αιχμή τη διεύρυνση της συνεργασίας με τη γαλλική Naval Group, η METLEN ενισχύει τη θέση της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη εγχώριας παραγωγικής βάσης μέσω της θυγατρικής της M Technologies. Η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στη βιομηχανική τους σύμπραξη, με επίκεντρο τα υποβρύχια και τα πλοία επιφανείας.

Η συνεργασία έρχεται να «χτίσει» πάνω σε μια ήδη εδραιωμένη σχέση, καθώς η METLEN συμμετέχει ενεργά στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group από το 2022, αναλαμβάνοντας την κατασκευή κρίσιμων τμημάτων για τις φρεγάτες FDI τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία.

Η νέα συμφωνία δεν περιορίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα, αλλά ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερες συνέργειες σε πολλαπλές ναυτικές πλατφόρμες και διεθνείς αγορές. Παράλληλα, ενισχύει την προοπτική δημιουργίας ενός πιο συνεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος, με την Ελλάδα να διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο.

Στο ίδιο πλαίσιο διεθνοποίησης και ενίσχυσης της παρουσίας της στον αμυντικό τομέα, η METLEN είχε ήδη προχωρήσει από πέρυσι σε μια σειρά στρατηγικών συμφωνιών στον τομέα της άμυνας.

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η συνεργασία με τη γερμανική KNDS, στο πλαίσιο της οποίας υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή 200 τμημάτων του άρματος μάχης Leopard 2A8. Η συμφωνία αυτή ενίσχυσε τη θέση της εταιρείας σε ένα από τα πιο απαιτητικά και τεχνολογικά προηγμένα προγράμματα χερσαίων συστημάτων στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η METLEN διεύρυνε τη δραστηριότητά της και στον τομέα των στρατιωτικών οχημάτων, μέσα από τη συνεργασία με την ιταλική Iveco Defence Vehicles, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της έναν ακόμη κρίσιμο πυλώνα της σύγχρονης αμυντικής βιομηχανίας.

Οι συμμαχίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που υλοποιείται με αιχμή τις διεθνείς συμπράξεις στον τομέα της άμυνας.

Tέλος του 2026 η ολοκλήρωση 6 αμυντικών μονάδων στον Βόλο

Οι συγκεκριμένες κινήσεις συνδέονται άμεσα με τη στρατηγική αναβάθμισης της M Technologies, η οποία «τρέχει» ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα στο βιομηχανικό συγκρότημα του Βόλου. Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί δύο νέες μονάδες, ενώ έως το τέλος του ίδιου έτους θα προστεθούν ακόμη δύο, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των εργοστασίων σε έξι.

Το επενδυτικό σχέδιο, ύψους 150 έως 180 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης της εταιρείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η υλοποίησή του αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Από το 2027 και μετά, η ενισχυμένη παραγωγική βάση αναμένεται να επιτρέψει στη M Technologies να ανταποκριθεί στη διευρυνόμενη διεθνή ζήτηση, εντάσσοντας πιο ενεργά την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας της αμυντικής βιομηχανίας. Η σύμπραξη με τη Naval Group λειτουργεί ήδη ως καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τον ρόλο της ελληνικής βιομηχανίας σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Η δημιουργία της M Technologies –μέσω της μετονομασίας του πρώην τομέα Defense– αποτυπώνει μια σαφή στρατηγική μετατόπιση. Όπως έχει τονίσει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο στόχος είναι η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και η παραγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων, εγκαταλείποντας σταδιακά το μοντέλο των παραδοσιακών υπεργολαβιών.

Η νέα στρατηγική δομείται σε τρεις βασικούς άξονες: