Μασούτης και ΝΥΜΦΗ στηρίζουν την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό

Με κεντρικό μήνυμα «Παίρνουμε τον πολιτισμό στα χέρια μας», η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και η μπίρα ΝΥΜΦΗ υλοποίησαν μια δράση στήριξης προς το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, συγκεντρώνοντας 6.000€ για την ενίσχυση του Βιωματικού Προγράμματος Απτικής Διερεύνησης του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

Το ποσό συγκεντρώθηκε μέσα από ειδική ενέργεια με την μπίρα ΝΥΜΦΗ στα καταστήματα Μασούτης και παραδόθηκε στον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, συμβάλλοντας στην υποστήριξη ενός προγράμματος που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να γνωρίσουν σημαντικά έργα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την αίσθηση της αφής. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με οπτική αναπηρία στον χώρο του πολιτισμού.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και η ΝΥΜΦΗ στηρίζουν έμπρακτα δράσεις που προάγουν την πρόσβαση όλων, χωρίς διακρίσεις, στον πολιτισμό και ενισχύουν προγράμματα με ουσιαστική κοινωνική και εκπαιδευτική αξία.

Το Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος είναι μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μουσεία του είδους του παγκοσμίως. Ένας μοναδικός χώρος πολιτισμού και εκπαίδευσης, απόλυτα προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία όρασης, τυφλά και μερικώς βλέποντα που τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ισότιμα την τέχνη και τον πολιτισμό μέσα από την αίσθηση της αφής και βιωματικές εμπειρίες.