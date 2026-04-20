Η δικαστική νίκη της Allwyn στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ηχηρή δικαστική επικύρωση της μεγαλύτερης δημόσιας σύμβασης στη βρετανική αγορά τυχερών παιγνίων έλαβε η Allwyn, με το Ανώτατο Δικαστήριο να απορρίπτει στο σύνολό της την προσφυγή που αμφισβητούσε τη διαδικασία ανάθεσης της Εθνικής Λοταρίας. Η απόφαση δεν αποτελεί απλώς μία νομική νίκη, αλλά αφαιρεί ένα βαρύ σύννεφο αβεβαιότητας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτάχυνση των επενδύσεων και την υλοποίηση της στρατηγικής του ομίλου.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου να απορρίψει τις αξιώσεις αποζημίωσης άνω του 1 δισ. λιρών που κατέθεσαν εταιρείες συμφερόντων του Richard Desmond κλείνει ένα από τα πλέον σύνθετα και δαπανηρά νομικά μέτωπα γύρω από τη λειτουργία της Εθνικής Λοταρίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η διαδικασία ανάθεσης της τέταρτης άδειας υπήρξε νόμιμη και διαφανής, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί «πρόδηλων σφαλμάτων» και παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού.

Η δικαστής Joanna Smith απέρριψε κάθε επιμέρους επιχείρημα των εναγόντων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της, δεν αποδείχθηκε ότι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή παραβίασε το θεσμικό πλαίσιο, ούτε ότι υπήρξαν αστοχίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Παράλληλα, κατέρριψε και τον ισχυρισμό ότι οι ανταγωνιστές της Allwyn, συμπεριλαμβανομένης της Camelot, θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η στάση του δικαστηρίου απέναντι στη διαχείριση της υπόθεσης από την πλευρά των εναγόντων. Η απόφαση περιγράφει μια διαδικασία με συνεχώς μεταβαλλόμενα επιχειρήματα, που οδήγησε, όπως επισημάνθηκε, σε σπατάλη χρόνου και πόρων. Η κριτική αυτή ενισχύει περαιτέρω την εικόνα μιας προσφυγής που δεν στηρίχθηκε σε στέρεη νομική βάση.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υπόθεση αφορούσε μία σύμβαση με ιδιαίτερη οικονομική και θεσμική σημασία. Πρόκειται για δεκαετή αποκλειστική άδεια λειτουργίας της Εθνικής Λοταρίας, ενός μηχανισμού που έχει αποδώσει πάνω από 50 δισ. λίρες σε κοινωφελείς σκοπούς και θεωρείται, σύμφωνα με το ίδιο το δικαστήριο, «εθνικός θεσμός». Η αξία της σύμβασης για τον ανάδοχο εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισ. λίρες σε βάθος χρόνου, γεγονός που εξηγεί και την ένταση της δικαστικής αντιπαράθεσης.

Το τέλος μιας πολυετούς διαμάχης

Η νομική σύγκρουση ξεκίνησε μετά την επιλογή της Allwyn ως προτιμητέου επενδυτή το 2022, σε έναν διαγωνισμό που χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους σημαντικότερους στη βρετανική ιστορία. Οι εταιρείες του κ. Desmond υποστήριξαν ότι η διαδικασία ήταν «ελαττωματική» και ότι, εάν είχε διεξαχθεί ορθά, θα μπορούσαν να έχουν επικρατήσει.

Επιπλέον, αμφισβήτησαν τις τροποποιήσεις που έγιναν στη σύμβαση κατά τη φάση μετάβασης προς τη νέα άδεια, ισχυριζόμενες ότι αυτές ήταν τόσο σημαντικές ώστε να απαιτείται νέος διαγωνισμός. Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι οι αλλαγές αυτές δεν αλλοίωσαν την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, ούτε παρείχαν αθέμιτο πλεονέκτημα στην Allwyn.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το δικαστήριο απέρριψε το σενάριο αποζημίωσης για «διαφυγόντα κέρδη», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι ενάγοντες είχαν πραγματικές πιθανότητες να κερδίσουν τον διαγωνισμό. Με αυτόν τον τρόπο, αποδομείται πλήρως το βασικό οικονομικό επιχείρημα της προσφυγής.

Παρά την ήττα, η πλευρά του κ. Desmond έχει ήδη προαναγγείλει έφεση, αφήνοντας ένα μικρό παράθυρο συνέχισης της αντιπαράθεσης. Ωστόσο, η τρέχουσα απόφαση δημιουργεί ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που δύσκολα ανατρέπεται.

Τι σημαίνει η απόφαση για την Allwyn

Για την Allwyn, η εξέλιξη αυτή έχει στρατηγική σημασία που υπερβαίνει το δικαστικό επίπεδο. Η εταιρεία αποκτά πλέον την απαραίτητη θεσμική σταθερότητα για να προχωρήσει χωρίς εμπόδια στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για την Εθνική Λοταρία.

Μέχρι σήμερα, η λειτουργία της συνοδευόταν από νομική αβεβαιότητα, η οποία επηρέαζε τόσο τον σχεδιασμό όσο και την ταχύτητα υλοποίησης κρίσιμων έργων, όπως ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών. Η ίδια η εταιρεία έχει αποδώσει μέρος των καθυστερήσεων στη μετάβαση από τα παλαιά συστήματα και στη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη.

Με επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 350 εκατ. λίρες, η Allwyn επιδιώκει να αναμορφώσει τη λειτουργία της Λοταρίας, δίνοντας έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αύξηση των εσόδων που κατευθύνονται σε κοινωφελείς σκοπούς. Η δικαστική απόφαση λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση αυτής της στρατηγικής.