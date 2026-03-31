Η Cosmos Business Systems ολοκλήρωσε το έργο για το Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ

Η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με την θυγατρική της εταιρεία παραγωγής λογισμικού Cosmos Consulting, ολοκλήρωσε το έργο σχεδίασης και ανάπτυξης της νέας εφαρμογής για τις στατιστικές εργασίες του Τμήματος Μητρώων και Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), συμβάλλοντας ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό κρίσιμων λειτουργιών που υποστηρίζουν την παραγωγή επίσημων στατιστικών στοιχείων για τη χώρα.

Το έργο αφορούσε την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογής για το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, το Μητρώο των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (EuroGroups Register - EGR), τη Δημογραφία Επιχειρήσεων, καθώς και ειδικές λειτουργίες που υποστηρίζουν τις εργασίες profiling, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, τις Μονάδες Μεγάλων Περιπτώσεων (LCU) και την παραγωγή πειραματικών στατιστικών. Στόχος του έργου ήταν η αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών, η βελτίωση του ελέγχου και της επεξεργασίας των στοιχείων και η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας των στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΕΛΣΤΑΤ αποκτά ένα σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο που ενισχύει τη διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων επιχειρηματικής δραστηριότητας, βελτιώνει τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους στατιστικών αντικειμένων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο ακριβή, έγκαιρη και ποιοτική στατιστική πληροφόρηση.

Η κ. Χριστίνα Δάφνη, Director – Consulting & Software Department της Cosmos Business Systems, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση αυτού του έργου για την ΕΛΣΤΑΤ αποτελεί για εμάς ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, καθώς συνδέεται άμεσα με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό ενός κρίσιμου θεσμού της χώρας. Στην Cosmos Business Systems επενδύουμε διαχρονικά σε έργα που ενισχύουν τη λειτουργία του Δημοσίου με απτό, μετρήσιμο και διατηρήσιμο αποτέλεσμα. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης εφαρμογής που υποστηρίζει την παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων και ενισχύει τη θεσμική ικανότητα της ΕΛΣΤΑΤ στη ψηφιακή εποχή.»

Η υλοποίηση του έργου επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Cosmos Business Systems στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων για φορείς του Δημοσίου, καθώς και τη στρατηγική της δέσμευση να υποστηρίζει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία για τη διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία.