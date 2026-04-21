Η AstraZeneca στο Delphi Economic Forum XI: Επενδύοντας στην πρόληψη και την καινοτομία

Η AstraZeneca συμμετέχει και φέτος στο Delphi Economic Forum, το οποίο διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στην εμβληματική πόλη των Δελφών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλει ενεργά στον διάλογο για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, με επίκεντρο την πρόληψη, την καινοτομία και την επιστημονική έρευνα.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, Έλενα Χουλιάρα, θα συμμετάσχει σε δύο σημαντικά θεματικά πάνελ, συμβάλλοντας με τη στρατηγική οπτική της εταιρείας στον τομέα της υγείας.

Επένδυση στην πρόληψη – Πέμπτη 23 Απριλίου στις 13.55 Στο πάνελ με τίτλο «From Treatment to Prevention: Transforming Health

Systems» θα συζητηθεί ο καθοριστικός ρόλος της πρόληψης για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, με τη συμμετοχή και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη. Η συζήτηση αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης και των στοχευμένων Εθνικών προγραμμάτων πρόληψης αλλά και την ανάγκη για μονιμοποίηση τους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των συνανθρώπων μας.

Στρατηγική για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον – Παρασκευή 24 Απριλίου στις 17.30

Η συζήτηση με τίτλο «From Strategy to Solutions» επικεντρώνεται στις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης σε διαφορετικούς κλάδους. Από την πλευρά της AstraZeneca, θα αναδειχθεί η στρατηγική σημασία της καινοτομίας στην υγεία και πως αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες της εγχώριας φαρμακευτικής αγοράς.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωοικονομική συγκυρία, καθιστώντας τον διάλογο ανάμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς -ειδικά μάλιστα στον τομέα της Υγείας και του καινοτόμου φαρμάκου- και τη συνεργασία πιο σημαντική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, η AstraZeneca συμβάλει ενεργά στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας, με σταθερό στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες.