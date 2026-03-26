Η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει 10 χρόνια Πασχαλινά Αβγά ΑΒ, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Τα 10 χρόνια προσφοράς μέσα από τα Πασχαλινά Αβγά συμπληρώνει φέτος η ΑΒ Βασιλόπουλος, μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με σταθερό κοινωνικό αποτύπωμα, που η δημιουργικότητα συναντά την έμπρακτη στήριξη παιδιών που έχουν ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετούς πορείας, τα Πασχαλινά Αβγά έχουν στηρίξει έξι διαφορετικούς οργανισμούς, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 200.000 ευρώ. Φέτος, η εταιρεία ενισχύει το πολύτιμο έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τους πελάτες να συνεισφέρουν 0,30€ για κάθε αγορά Πασχαλινού Αβγού και την ΑΒ Βασιλόπουλος να διπλασιάζει το ποσό αυτό, με στόχο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το χαμόγελο των παιδιών.

Για το 2026, τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ διατίθενται σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 220g και 150g, και σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια και χρώματα. Τις συσκευασίες τους στολίζουν ζωγραφιές των παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα και χρώμα το μήνυμα της δράσης. Παράλληλα, η φετινή, επετειακή ταυτότητα της καμπάνιας αναδεικνύει τα 10 χρόνια της ενέργειας, φωτίζοντας τη διαχρονική σύνδεσή της με την κοινωνική προσφορά.

Με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αξία της πρωτοβουλίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος δίνει φέτος τη δυνατότητα και στα ίδια τα παιδιά των πελατών της να συμμετάσχουν ενεργά. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής, μέσα από τον οποίο παιδιά θα μπορούν να δημιουργήσουν και να στείλουν τις δικές τους πασχαλινές ζωγραφιές, με σκοπό τέσσερις από αυτές να επιλεγούν για να στολίσουν τις συσκευασίες των Πασχαλινών Αβγών της ΑΒ Βασιλόπουλος για το 2027. Οι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν πλούσια δώρα εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, με αφορμή τον διαγωνισμό και αξιοποιώντας τη μακροχρόνια συνεργασία της με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, η ΑΒ Βασιλόπουλος θα πραγματοποιήσει ειδική εκδήλωση το Σάββατο 4 Απριλίου 2026 στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας. Εκεί, 120 παιδιά μαζί με τους γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δράση των Πασχαλινών Αβγών της ΑΒ και να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική εμπειρία ζωγραφικής, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη φαντασία, την έκφραση και την προσφορά.

Τιμώντας αυτή τη σημαντική επέτειο, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδεικνύει για ακόμη μία χρονιά τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά. Τα Πασχαλινά Αβγά της ΑΒ δεν αποτελούν απλώς ένα εποχικό προϊόν, αλλά μια πρωτοβουλία με σταθερό προσανατολισμό στην προσφορά.