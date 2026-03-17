Γερμανία: Διπλασιάζει τη χωρητικότητα των data centers της ως το 2030

Η Γερμανία σχεδιάζει να διπλασιάσει τουλάχιστον την εγχώρια χωρητικότητα των data centers της και να τετραπλασιάσει την επεξεργασία δεδομένων Nεχνητής Nοημοσύνης έως το 2030, δήλωσε η κυβέρνηση την Τρίτη.

Ο υπουργός Ψηφιακής Ανάπτυξης Κάρστεν Βίλντμπεργκερ πρότεινε μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης γης για ανάπτυξη, τα οποία οι υπουργοί πρόκειται να εγκρίνουν την Τετάρτη.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να βοηθήσει τη Γερμανία να καλύψει τη διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στον τομέα της ΤΝ.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι δημοτικοί φόροι επιχειρήσεων θα πηγαίνουν στην πόλη που προσελκύει ένα νέο data center, αντί για εκεί που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας.

Οι κανονιστικές αναθεωρήσεις πρόκειται να επιταχυνθούν και θα ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εταιρειών στην αλυσίδα εφοδιασμού της ΤΝ.

«Καλωσορίζουμε τις επενδύσεις από τρίτες χώρες», σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης, καθώς η κυβέρνηση στοχεύει κυρίως σε ευρωπαϊκές και γερμανικές εταιρείες για επενδύσεις.

Η Amazon, η Microsoft και η Google είναι μεταξύ των μεγαλύτερων δαπανών σε γερμανικές υποδομές δεδομένων. Γερμανοί παίκτες περιλαμβάνουν την Deutsche Telekom και τον μη εισηγμένο στο χρηματιστήριο όμιλο Schwarz.

Τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη Γερμανία είχαν συνολική χωρητικότητα 530 MW στο τέλος του περασμένου έτους, μεγάλο μέρος της οποίας λειτουργούσε από μη γερμανικούς παρόχους, σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής ομάδας λόμπι Bitkom.