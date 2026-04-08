ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρό ανεκτέλεστο 9,1 δισ. Ευρώ και EBITDA 1 δισ. το 2030

Έχοντας διαμορφώσει ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτιμά ότι οι συνολικές μακροπρόθεσμες ροές μερισμάτων από την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό θα ξεπεράσουν τα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το EBITDA του Ομίλου ως το 2030 αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 1 δις. ευρώ , έναντι 631 εκατ. ευρώ το 2025.

Ο Όμιλος ενισχύει τη θέση του στον νέο κύκλο έργων, συμμετέχοντας ήδη σε εν εξελίξει διαγωνισμούς για παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα συνολικής αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ αναμένει την προκήρυξη νέων έργων ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, για την περίοδο 2026–2029 προγραμματίζονται επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ σε ήδη εξασφαλισμένα έργα, με έμφαση σε υποδομές, ενέργεια και περιβάλλον. Στον τομέα της κατασκευής, η δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται στα 9,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ και εξασφαλίζοντας ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Η δυναμική αυτή αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς νέα μεγάλα έργα υποδομών – από αυτοκινητοδρόμους έως ενεργειακές και υδάτινες υποδομές – θα προστίθενται σταδιακά στο χαρτοφυλάκιο.

Από το συνολικό ανεκτέλεστο του Ομίλου ποσοστό περίπου 77% αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο.

Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου, δεδομένης της ικανότητάς του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδα ανεκτέλεστου.

Από τις υφιστάμενες υπογεγραμμένες συμβάσεις κατά την 31.12.2025, 96% αφορά έργα στην Ελλάδα και 4% στο εξωτερικό, ενώ η χρονική ανάλυση αναμενόμενης εκτέλεσης ανεκτέλεστου μέρους υφισταμένων συμβάσεων με πελάτες αναλύεται σε: (α) 2,1 δισ. ευρώ το 2026 και (β) 4,5 δισ. ευρώ για περίοδο μέχρι το 2029.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Το 2025 τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 3,855 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,6%, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 631,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 56,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 48,1% στα 147,3 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 556,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 63%. Η δυναμική αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση, μεταφέρεται και στα επόμενα έτη, με διευρυμένη λειτουργική βάση από το 2026 και μετά.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αναλαμβάνει ο τομέας παραχωρήσεων, ο οποίος ήδη συνεισφέρει το 57,5% της λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA 362,8 εκατ. ευρώ και αύξηση 76,7%. Η πλήρης λειτουργία της Εγνατία Οδός εντός του 2026, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της Αττικής Οδού, οδηγούν σε δομική ενίσχυση των μεγεθών, με τα έσοδα του τομέα να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 60,4% στα 542 εκατ. ευρώ.

Στον ενεργειακό τομέα, παρά τη μικρή υποχώρηση του EBITDA στα 93,1 εκατ. ευρώ (-4,5%) το2025, η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil και η δημιουργία νέου utility εντός του 2026 εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιδόσεις. Παράλληλα, επενδύσεις σε έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 162MW και χωρητικότητας 324MWh προσθέτουν νέα αναπτυξιακή διάσταση.

Για την περίοδο 2026-2029, οι δεσμευμένες επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε ώριμα έργα. Μόνο για το 2026 οι επενδύσεις εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει την τοποθέτησή του σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως το IRC στο Ελληνικό και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, όπου συμμετέχει με ποσοστό 40%, καθώς και σε έργα ΣΔΙΤ που αφορούν τη διαχείριση υδάτων και απορριμμάτων.

Η ΕΥΔΑΠ και οι επενδύσεις

Η είσοδος στον τομέα των υδάτινων πόρων αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας στρατηγικής διαφοροποίησης, που δίνει έμφαση σε ρυθμιζόμενα έσοδα και χαμηλότερο ρίσκο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επένδυση στην ΕΥΔΑΠ, η οποία εξυπηρετεί περίπου το 50% του πληθυσμού της χώρας, διαθέτοντας εκτεταμένο δίκτυο 14.300 χιλιομέτρων ύδρευσης και 8.700 χιλιομέτρων αποχέτευσης, ενώ καλύπτει 4,4 εκατ. κατοίκους σε υπηρεσίες ύδρευσης και 3,7 εκατ. στην αποχέτευση.

Παράλληλα, λειτουργεί τέσσερις μονάδες επεξεργασίας νερού συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας περίπου 1,8 εκατ. κυβικών μέτρων, καθώς και πέντε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό της ρόλο στις βασικές υποδομές της χώρας.

Όσον αφορά στις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας για την περίοδο 2025–2029, με τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση (RAB) να προβλέπεται ότι θα καταγράψει ισχυρή αύξηση, από 696 εκατ. ευρώ το 2025 σε 1,085 δισ. ευρώ το 2029.

Η εξέλιξη αυτή αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 12% και αντανακλά την ενίσχυση των επενδύσεων και τη διεύρυνση της αξίας των ρυθμιζόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Αντίστοιχα, τα επιτρεπόμενα ρυθμιζόμενα έσοδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά, από 376 εκατ. ευρώ το 2025 σε 416 εκατ. ευρώ το 2029, ακολουθώντας πιο ήπια αλλά σταθερή πορεία. Η συνδυαστική αυτή εικόνα δείχνει ότι η ΕΥΔΑΠ αποτελεί ένα asset με προβλέψιμες και σταθερές ταμειακές ροές και μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη επένδυση.

Την ίδια ώρα στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με σχετικό IR Report, για την περίοδο 2026-2029, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει δεσμευμένες επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων για εξασφαλισμένα έργα, συνολικού ύψους 0,6 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απόκτηση ποσοστού περίπου 13% στην ΕΥΔΑΠ έναντι 134 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι υπόλοιπες εισφορές ιδίων κεφαλαίων για το IRC στο Ελληνικό, η παραχώρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με συμμετοχή 40% στο έργο.

Εντάσσονται δε έργα ΣΔΙΤ επεξεργασίας νερού στον Νέστο και στην Κρήτη, η ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, έργα αντλησιοταμίευσης σε Αμφιλοχία και στο Αμάρι, καθώς και έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής ισχύος 162MW/324MWh στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο όμιλος εξετάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως σε έργα greenfield, με έμφαση σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ. Στο επίκεντρο βρίσκονται έργα αυτοκινητοδρόμων — ιδιαίτερα στην Αττική — υποδομές νερού, όπου διαμορφώνεται σημαντικό pipeline έργων, καθώς και επενδύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων και σε μονάδες waste-to-energy. Επιπλέον, διερευνώνται ευκαιρίες σε άλλες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά και σε έργα δημόσιων υποδομών, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία και σωφρονιστικά κέντρα, ενώ εξετάζονται και επιλεκτικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, όσον αφορά στις προοπτικές σύμφωνα με το ίδιο report, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα που παρατηρείται σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, αναμένεται ο όμιλος να συνεχίσει να ενισχύει την παρουσία του στον χώρο των υποδομών στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη, υλοποιώντας με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό.

Στον τομέα των κατασκευών οι προοπτικές για τα επόμενα έτη συνηγορούν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, καθώς το υψηλό αλλά και ποιοτικό ανεκτέλεστο, αλλά και η αποδεδειγμένη προσήλωση του Ομίλου στην κερδοφόρα εκτέλεση των έργων, προσφέρουν ισχυρή ορατότητα.

Στον τομέα ηλεκτρισμού προχωρούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της στρατηγικής σύμπραξης με τη Motor Oil και την δημιουργία του νέου Utility Co. εντός του έτους, που αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης κοινών επενδυτικών ευκαιριών και επιχειρησιακών συνεργειών.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωράει στην επένδυση σε δύο συμβατικά έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής δυναμικότητας 162MW/324MWh στην κεντρική Ελλάδα, που αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.