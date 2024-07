Embedded banking: Τι είναι και πώς σας λύνει τα χέρια στις ηλεκτρονικές πληρωμές της επιχείρησής σας

Τι θα δίνατε για μία λειτουργικότητα η οποία συνδέεται με το σύστημα ERP της επιχείρησής σας; Πόσο θα σας βελτίωνε την αυτοματοποίηση και την παρακολούθηση των συναλλαγών σας, αν μπορούσατε με ασφάλεια να πραγματοποιείτε άμεσα τη συμφωνία των λογιστικών σας εγγραφών και να βελτιώνετε τον χρόνο και το κόστος διαχείρισής τους; Και το σημαντικότερο, αν θα μπορούσε να αυτοματοποιεί τις εισπράξεις και να σας παρέχει πληροφόρηση με ακριβή στατιστικά σε πραγματικό χρόνο;

Η λύση αυτή υπάρχει, ονομάζεται embedded banking ή αλλιώς ενσωματωμένη τραπεζική και οδηγεί διεθνώς τις εξελίξεις στο εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα.

Στην ουσία πρόκειται για μια νέα μοναδική λειτουργικότητα πληρωμών οργανισμών (Bill Payments) η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε πληρωμές λογαριασμών απευθείας στο εμπορολογιστικό σύστημα ERP της επιχείρησής σας, συνεργαζόμενη με το internet banking της Εθνικής Τράπεζας.

Τη λειτουργικότητα αυτή φέρνει τώρα στη δική σας επιχείρηση η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την EPSILON NET, οι οποίες και απαντούν σε χρήσιμες ερωτήσεις:

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στη λειτουργικότητα αυτή;

Η δυνατότητα προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας Epsilon Pay, με χρήση κωδικών εισόδου στο Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας για Επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Epsilon Pay είναι ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τον επιχειρηματία, είτε απασχολεί στην επιχείρησή του εσωτερικά λογιστικό τμήμα είτε συνεργάζεται με κάποιο εξωτερικό λογιστικό γραφείο, αλλά και για τους ίδιους τους λογιστές.

Πώς θα ξέρω αν είναι συμβατή η υπηρεσία;

Αν η επιχείρησή σας διαθέτει λογισμικό PYLON Hybrid, Galaxy ή Epsilon Smart της EPSILON NET, μπορείτε εύκολα να εκτελείτε τις πληρωμές οργανισμών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Epsilon Pay.

Τι παραπάνω οφέλη έχω από το να χρησιμοποιώ απλά e-banking;

Με τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Epsilon Pay, αυτοματοποιείτε τις πληρωμές της επιχείρησής σας με ασφάλεια, πραγματοποιώντας άμεσα τη συμφωνία των λογιστικών σας εγγραφών, και βελτιώνετε τον χρόνο και το κόστος διαχείρισής τους.

Επιπλέον, μπορείτε να αξιοποιήσετε την αυτοματοποίηση εισπράξεων με χρήση κωδικών Epsilon Pay RF στα τιμολόγια που εκδίδετε σε πελάτες της επιχείρησής σας, αλλά και την υπηρεσία διαχείρισης λογαριασμών για πληροφόρηση αναφορικά με τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς σε πραγματικό χρόνο.

Ποιες λειτουργικότητες προσφέρει το Epsilon Pay;

To Epsilon Pay αποτελεί την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε μέσα από τη στρατηγική συνεργασία των δύο Ομίλων, του Ομίλου EPSILON NET και της Εθνικής Τράπεζας και προσφέρει τις εξής λειτουργικότητες:

Πώς βελτιώνει τις συναλλαγές της επιχείρησής μου;

Το επιπλέον πλεονέκτημα της νέας αυτής λύσης πληρωμών είναι ότι προσφέρει την αυτόματη εκτέλεση και συμφωνία λογιστικών εγγραφών σε κάθε τραπεζική σας συναλλαγή.

Έτσι, λύνει τα χέρια στους λογιστές σας, είτε απασχολείτε εξειδικευμένα στελέχη στην επιχείρησή σας είτε έχετε συνεργασία με κάποιο λογιστικό γραφείο.

Με τη χρήση του, διευκολύνεται και ο ίδιος επιχειρηματίας, τόσο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων όσο και στη διαχείριση πληρωμών και οφειλών, παρακολουθώντας τις σε πραγματικό χρόνο μέσα από ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον.

Πώς μπορώ να παρακολουθώ και να οργανώνω τις συναλλαγές μου;

Το Epsilon Pay σας δίνει παράλληλα τη δυνατότητα παροχής αναλυτικής πληροφόρησης, ενώ τηρεί και στατιστικά δεδομένα. Με τα στατιστικά αυτά που θα έχετε πλέον στη διάθεσή σας, θα μπορείτε να λαμβάνετε τις σωστές αποφάσεις για ένα σημαντικό κομμάτι των εξόδων σας, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία σας.

Πώς μπορώ να αποκτήσω το Epsilon Pay;

Εάν διαθέτετε λογισμικό PYLON Hybrid, Galaxy ή Epsilon Smart μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Epsilon Pay, απευθείας από το σύστημά σας, με απλά βήματα:

Επιλέγετε στο portal Epsilon Net / My Account τη συνδρομή σας ή εναλλακτικά εκδηλώνετε ενδιαφέρον μέσω του hpps://epsilonpay.eu Επιλέγετε τις λειτουργικότητες που επιθυμείτε και ολοκληρώνετε την αγορά τους Επιλέγετε στην ενότητα Προσβάσεις τη λειτουργικότητα που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε και οδηγείστε σε σελίδα για την εγγραφή σας στην Εθνική Τράπεζα με τους κωδικούς εισόδου σας στο Internet Banking. Ειδικά, για την λειτουργικότητα Αυτοματοποίηση Εισπράξεων, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις εγγραφής σας εδώ.

Και αν το Epsilon Pay είναι μια ακόμη καινοτόμα εξειδικευμένη υπηρεσία για επιχειρήσεις, η οποία προέκυψε από τη σύμπραξη-ορόσημο στον κλάδο του fintech ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο EPSILON NET, αυτή είναι μόνο η αρχή!

Το embedded finance είναι η καινοτόμα απάντηση στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Μέσα από χρήσιμες λύσεις όπως το Epsilon Pay, καθώς και το τερματικό POS αποδοχής πληρωμών EPSILON ALL in ONE που προσφέρεται σε συνεργασία με την NBG Pay, ένας νέος κόσμος δυνατοτήτων, που αποκαλύπτει η τεχνολογική πρωτοπορία του Ομίλου EPSILON NET, έρχεται σύντομα να προστεθεί στη φαρέτρα των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρηματικοί πελάτες της Εθνικής Τράπεζας με συμβατά λογισμικά. Μείνετε συντονισμένοι!