Δυναμικό «παρών» σε Ιαπωνία και Αθήνα έδωσε η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC, ενισχύοντας το διεθνές της αποτύπωμα

Με την παρουσία της σε δύο από τις σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC επιβεβαίωσε τη στρατηγική της για ισχυρή εξωστρέφεια και περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Η ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών συμμετείχε αρχικά στη FOODEX Japan 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Tokyo Big Sight από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου, και στη συνέχεια στη FOOD EXPO στην Αθήνα, από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου, δίνοντας το «παρών» σε δύο διοργανώσεις με διαφορετικό αλλά εξίσου κρίσιμο γεωγραφικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα.

Η παρουσία της εταιρείας στη FOODEX Japan δεν είναι τυχαία ούτε συγκυριακή. Με περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς συμμετοχής στην έκθεση και παρουσίας στην ιαπωνική αγορά, η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC έχει χτίσει σταθερές συνεργασίες και ένα ισχυρό brand name σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά. Η FOODEX αποτελεί σημείο συνάντησης κορυφαίων παραγωγών, εισαγωγέων και διανομέων από όλο τον κόσμο, με την εταιρεία να αξιοποιεί τη διοργάνωση για την περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών της σχέσεων στην Ασία.

Λίγες ημέρες αργότερα, η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο της εγχώριας και ευρωπαϊκής αγοράς, συμμετέχοντας στη FOOD EXPO, στη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί, είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου, να παρουσιάσει τα προϊόντα της και να διερευνήσει νέες συνεργασίες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην ευρύτερη περιοχή.

Κοινός παρονομαστής και των δύο συμμετοχών ήταν η ανάδειξη του πλήρους χαρτοφυλακίου της εταιρείας, με έμφαση στα premium ζυμαρικά που παράγονται στην Ελλάδα από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τόσο την ποιότητα των προϊόντων όσο και τις δυνατότητες της εταιρείας στην ανάπτυξη private label συνεργασιών και εξειδικευμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ευελιξία της εταιρείας στην παραγωγή, καθώς η ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC επενδύει συστηματικά σε καινοτόμες λύσεις, καλύπτοντας τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και τις ανάγκες μεγάλων διεθνών πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC ενημέρωσε την αγορά για την επέκταση της γκάμας ΜΑΚΒΕΛ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη με την προσθήκη των ζυμαρικών Σπαγγετίνη Νο.10 και Τριβελάκι. Επίσης, πρωτοπαρουσίασε την πρωτότυπη γκάμα ΜΑΚΒΕΛ Mac & Cheese σε 2 γεύσεις, 4 τυριών και ντομάτας μοτσαρέλας.

Με παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης τόσο στα επώνυμα προϊόντα όσο και στα private label, προμηθεύοντας μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου αλλά και επαγγελματίες της μαζικής εστίασης.

Η διπλή αυτή εκθεσιακή παρουσία επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της ΜΑΚΒΕΛ-EURIMAC να επενδύει σταθερά στην εξωστρέφεια, συνδυάζοντας ελληνικές πρώτες ύλες, σύγχρονη παραγωγή και διεθνή προσανατολισμό.