Διπλή διάκριση για τη Eurolife FFH στην πρώτη τελετή απονομής των UX|CX Awards

Η Eurolife FFH κατάφερε να αποσπάσει δύο σημαντικές διακρίσεις στα φετινά UX|CX Awards, που διοργανώθηκαν για πρώτη φορά από την Boussias την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχτούν οι καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, έργα και τεχνολογίες που δημιουργούν αξέχαστες ψηφιακές εμπειρίες στον πελάτη και τον βάζουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Η Eurolife FFH απέσπασε δύο Silver Awards, για δύο καινοτόμες ψηφιακές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της: την εφαρμογή EurolifePartners και την ψηφιακή κάρτα EurolifePass.

Οι πρωτοβουλίες διακρίθηκαν στις κατηγορίες Best B2B Experience και Best Use of Financial Transaction Application αντίστοιχα, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν 45 εκπρόσωποι εταιρειών, θεσμικοί και ακαδημαϊκοί.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που την εμπιστεύονται, με προτάσεις και λύσεις που απαντούν στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του UX|CX και το ρόλο του στην ψηφιακή εμπειρία των χρηστών, η Eurolife FFH επενδύει με συνέπεια στην τεχνογνωσία των στελεχών της, προκειμένου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιου τύπου λύσεων να γίνεται απευθείας από τους ανθρώπους της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε το EurolifePartners, ένα online πολυεργαλείο που προσφέρει λύσεις στην ανάγκη του σύγχρονου επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή να μπορεί να παρέχει ψηφιοποιημένες υπηρεσίες στους πελάτες του.

Η πλατφόρμα που απέσπασε το Silver Award στην κατηγορία Best B2B Experience, σχεδιάστηκε και εξελίσσεται εξ ολοκλήρου εντός της Eurolife FFH και δίνει τη δυνατότητα στο σύγχρονο ασφαλιστή να παρακολουθεί το σύνολο της σχέσης με κάθε πελάτη του 100% online. Μέσω του EurolifePartners, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ενέργειες όπως η έκδοση προσφορών και συμβολαίων, καθώς και η τιμολόγηση για 9 κλάδους και περισσότερα από 20 προϊόντα, σε λιγότερο από 2 λεπτά για το καθένα.

Από το λανσάρισμά του έως σήμερα, το EurolifePartners παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία στη χρήση του από το δίκτυο συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της εταιρείας. Η αξία και η χρησιμότητά του αναδείχθηκαν ιδιαίτερα κατά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης, αφού έδωσε τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του κλάδου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους, υλοποιώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες online, μέσα από την πλατφόρμα.

Ένα ακόμα Silver Award για τη Eurolife FFH ήρθε στην κατηγορία Best Use of Financial Transaction Application μέσω του EurolifePass, της ψηφιακής κάρτας που δημιούργησε η εταιρεία για τους ασφαλισμένους της. Μέσω της κάρτας, οι πελάτες της εταιρείας μπορούν να έχουν συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα συμβόλαιά τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Το EurolifePass χρησιμοποιείται όπως μια ψηφιακή ταυτότητα και είναι διαθέσιμο για έξι κατηγορίες ασφάλισης της Eurolife FFH: Όχημα, Υγεία, Κατοικία, Ζωή, Αποταμίευση/Επένδυση, Ομαδική Ασφάλιση.

Χρησιμοποιώντας το EurolifePass, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αισθάνεται τη σιγουριά που χρειάζεται ότι ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια του, καθώς τα βασικά στοιχεία των συμβολαίων του είναι συγκεντρωμένα στη συσκευή του. Το EurolifePass προσφέρεται μέσα από το EurolifeConnect, την online πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες της εταιρείας να έχουν πρόσβαση σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια ανά πάσα στιγμή, απ' όπου κι αν βρίσκονται. Είναι διαθέσιμο για iOS Wallet και Google Pay, online και offline, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες θα μπορούν να το αξιοποιούν ανεξαρτήτως της σύνδεσής τους στο Internet.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες της να απολαμβάνουν ό,τι έχει αξία και είναι σημαντικό στη ζωή τους. Οι δύο καινοτόμες ψηφιακές πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν, αλλά και το σύνολο όσων σχεδιάζει και υλοποιεί η Eurolife FFH, αναδεικνύουν τη δέσμευση της εταιρείας για ψηφιοποιημένες λύσεις που απελευθερώνουν χρόνο στους χρήστες και διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητά τους.