Damavand: Άνοδος 5% στο προσαρμοσμένο EBITDA για τη χρήση 2024-2025

Η Damavand, ελληνική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση τομάτας και χυμών φρούτων, ανακοίνωσε άνοδο 5% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για την οικονομική χρήση 2024-2025.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:



• Εξέλιξη πωλήσεων: Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2024-2025 ανήλθε σε 45,8 εκ. ευρώ. Παρά τη διψήφια αύξηση όγκων σε σχέση με τη χρήση 2023-2024, οι πωλήσεις παρουσίασαν μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω σημαντικής υποχώρησης των τιμών πώλησης.

• Αύξηση EBITDA: Το προσαρμοσμένο EBITDA με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ανήλθε σε 6,1 εκ. ευρώ στη χρήση 2024-2025, καταγράφοντας αύξηση ύψους 5% σε σχέση με τη χρήση 2023-2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων που ισοσκέλισε τη μείωση των τιμών πώλησης σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

• Δανεισμός και μεταβολή κεφαλαίου κίνησης: Ο καθαρός δανεισμός της Damavand ανήλθε σε 33,6 εκ. ευρώ στη χρήση 2024-2025 από 30,2 εκ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων χρηματοδότησε τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και επενδύσεις σε πάγια, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Damavand το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

• Μετοχικές εξελίξεις και υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος: Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, τον Νοέμβριο του 2024 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Agri Holding S.A., η οποία ελέγχεται από το επενδυτικό ταμείο Diorama Investments II RAIF SCA. Η εξαγορά συνοδεύτηκε από κεφαλαιακή ενίσχυση συνολικής αξίας 11,6 εκ. ευρώ. Από αυτά, 8,0 εκ. ευρώ καλύφθηκαν από την Agri Holding S.A. και το υπόλοιπο ποσό από λοιπούς μετόχους, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας. Από την εν λόγω αύξηση, ποσό ύψους 8,0 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2024-2025 ενώ το υπολειπόμενο ποσό των 3,6 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2025-2026.

• Σεζόν Βιομηχανικής Τομάτας 2026: Με προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της παραγωγής και τη διασφάλιση της συνέχειας της καλλιέργειας, η Damavand ήταν η πρώτη βιομηχανία τομάτας στην Ευρώπη που ανακοίνωσε, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, την τιμολογιακή της πολιτική για τη σεζόν 2026. Για τον σχεδιασμό της τιμολογιακής της πολιτικής, η Εταιρεία έλαβε υπόψιν το διεθνές εμπορικό περιβάλλον, τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο, καθώς και την ανάγκη για οργανωμένη και ποιοτικά ελεγχόμενη παραγωγή. Μέχρι στιγμής, η Damavand έχει συλλέξει προθέσεις καλλιέργειας από τις συνεργαζόμενες ομάδες παραγωγών τομάτας που αντιστοιχούν σε περίπου 14.500 στρέμματα.