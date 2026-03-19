Campeón Gaming: για 3η συνεχή χρονιά ανάμεσα στα Best Workplaces™ for Women Hellas 2026

Η Campeón Gaming συνεχίζει να ξεχωρίζει για το εργασιακό της περιβάλλον, κατακτώντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μία θέση στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2026 και επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στη στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών.

Σύμφωνα με ανώνυμη έρευνα του οργανισμού Great Place to Work® Hellas, το 98% των γυναικών εργαζομένων της Campeón Gaming δηλώνει ότι αντιμετωπίζεται δίκαια, ανεξαρτήτως φύλου, ενώ το 94% αναφέρει ότι έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει άδεια όποτε το χρειάζεται και ότι ενθαρρύνεται να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παράλληλα, πάνω από το 80% χαρακτηρίζει την εταιρεία ως ένα ψυχολογικά και συναισθηματικά υγιές περιβάλλον εργασίας, ενώ το 91% δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του στον χώρο εργασίας.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το 53% των εργαζομένων της εταιρείας είναι γυναίκες, όπως και το 40% των ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Campeón Gaming να δημιουργεί ένα υποστηρικτικό, ευχάριστο και ευέλικτο περιβάλλον, στο οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί, να εκφραστεί ελεύθερα και να συμβάλλει ενεργά στη συλλογική επιτυχία.

Υπενθυμίζεται ότι η Campeón Gaming συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο του entertainment και του online betting, με περισσότερους από 170 εργαζομένους και γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία.

Με μότο “People Make the Game”, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, θέτοντας ψηλά τον πήχη για το μέλλον της εργασίας και επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία ξεκινά από ένα περιβάλλον που στηρίζει ουσιαστικά όλους τους εργαζομένους.