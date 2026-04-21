Bally’s Intralot: Τι φέρνει η evoke, η επίτευξη των στόχων, η πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και η ΗΠΑ

Στις 18 Μαΐου έρχονται τα νεότερα, εκτός σημαντικού απροόπτου, για το επόμενο μεγάλο deal της Bally’s Intralot που προαλείφεται να ταράξει για άλλη μια φορά τα νερά στην ευρωπαϊκή αγορά online betting και gaming, και αφορά στην εξαγορά της Evoke plc, την ώρα που η εταιρεία εξετάζει και άλλες πιθανές εξαγορές – επενδύσεις.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Robeson Reeves, χαρακτήρισε την πιθανότητα εξαγοράς ως μια συναρπαστική ευκαιρία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο αναφερόμενος στον δανεισμό ότι «δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα των μετόχων μας, των ομολογιούχων μας και όλων των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό δεν είναι μια τυπική διατύπωση· αποτελεί το πρίσμα μέσα από το οποίο αξιολογούμε κάθε πτυχή του ζητήματος».

Μια πιθανή ολοκλήρωση της εξαγοράς θα σήμαινε την δημιουργία ενός γίγαντα με έσοδα με βάση τα στοιχεία του 2025, που στην περίπτωση της evoke είναι εκτιμήσεις, αφού αποτελέσματα θα δημοσιεύσει στις 29 Απριλίου, άνω των 2,3 δις. και ebitda σε βάθος 18 μήνου, χρόνος που χρειάζεται για να ενοποιηθούν οι εργασίες περί το 1 δις. ευρώ, Οι προοπτικές δε που αναδεικνύονται μέσω της υπό διαπραγμάτευση εξαγοράς της Evoke, αφορούν σε στρατηγικές και λειτουργικές συνέργειες που στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, αλλά και στην αλματώδη αύξηση των μεγεθών, με παράλληλη διεύρυνση του γεωγραφικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Η διοίκηση της Bally’s Intralot, χθες μέσω του διευθύνοντος Συμβούλου Robinson Reeves έσπευσε να διευκρινίσει ότι "Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα κατατεθεί πρόταση", για να προσθέσει ωστόσο ότι, η Evoke διαθέτει το μέγεθος τονίζοντας πως "Βλέπουμε μια ισχυρή ευκαιρία να εφαρμόσουμε το λειτουργικό μας μοντέλο σε μια σημαντικά μεγαλύτερη εταιρεία και τη δυνατότητα να μετασχηματίσουμε την οικονομική της απόδοση μέσω συνεργειών που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε".

Έτσι στις 18 Μαΐου θα κριθεί τελικά ή έκβαση του deal αφού αποτελεί την ημερομηνία μέχρι την οποία η Bally’s Intralot θα πρέπει είτε να ξεκαθαρίσει ότι προχωρά με επίσημη προσφορά είτε να ανακοινώσει ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τη διοίκηση να τηρεί προσεκτική στάση ως προς τα επόμενα βήματα.

Να σημειωθεί ότι η evoke plc, εισηγμένη στο Λονδίνο, με έδρα το Γιβραλτάρ, ελέγχει τη στοιχηματική William Hill και το διαδικτυακό καζίνο 888, φέρει σημαντικό επίπεδο δανεισμού, με το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα περίπου στα 1,8 δισ. λίρες, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία κινείται κοντά στα 175 εκατ. λίρες. Διαθέτει δε δίκτυο 1.400 καταστημάτων και 4.000 εργαζομένους.

Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική του deal, αν και εφόσον η πρόθεση μετουσιωθεί σε δεσμευτική πρόταση, από την πλευρά της εισηγμένης εξετάζεται η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να περιλαμβάνει κυρίως ανταλλαγή μετοχών, με δυνατότητα μερικής καταβολής σε μετρητά. Επιπρόσθετα, τα δάνεια της Evoke είναι non-recourse, που σημαίνει ότι δεν θα συνυπολογίζονται στους ισολογισμούς, στοιχείο κρίσιμο για τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της ενδεχόμενης συμφωνίας, καθώς περιορίζει την άμεση επιβάρυνση του νέου σχήματος.



Την ίδια ώρα κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025 η Διοίκηση του Ομίλου εμφανίσθηκε αισιόδοξη για τις μελλοντικές προοπτικές του Ομίλου, προχωρώντας δε στην επιβεβαίωσή εκ νέου του guidance για το 2026, τοποθετώντας το a-EBITDA στα €422 εκατ.

Όπως ήταν αναμενόμενο σημαντικό μέρος της διαδικασίας αφιερώθηκε στην δραστηριότητα του Ομίλου στο Ηνωμένο βασίλειο, δεδομένων των προκλήσεων που παρουσιάστηκαν αναφορικά με το νέο περιβάλλον φορολόγησης των εταιρειών του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η Διοίκηση επανέλαβε πως η εν λόγω εξέλιξη, αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία επανατοποθέτησης και αύξησης του μεριδίου αγοράς της, όπως έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν μέσα από τη στρατηγική της. Με βάση δε τα δεδομένα αναμένεται ενίσχυση της θέσης της εταιρείας έναντι του ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψιν αφενός το μεγέθους και αφετέρου τα κυρίαρχα περιθώρια κέρδους που παρουσιάζονται. Είναι ενδεικτικό ότι παρά τις προκλήσεις, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, επετεύχθη διψήφια αύξηση των εσόδων, υπεραποδίδοντας συγκριτικά με την αγορά.

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη φορολογική αλλαγή τα μέλη της διοίκησης σημείωσαν ότι, τα έσοδα από το online gaming στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε περίπου 147,9 εκατ. λίρες, αυξημένα κατά περίπου 10,5% σε ετήσια βάση, με ανάπτυξη σε όλους τους μήνες. Τα έσοδα του online καναλιού σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο ανήλθαν σε 95,7 εκατ. λίρες, ενώ και ο Μάρτιος κινήθηκε με διψήφιο ρυθμό αύξησης.

Η εταιρεία εισήλθε στη νέα φορολογική περίοδο από θέση ισχύος.

Μετά την αύξηση του φόρου στο online gaming στο 40% από την 1η Απριλίου 2026, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τα καθαρά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό, ενώ ο όγκος παικτών και στοιχημάτων διατηρείται. Δεν παρατηρείται απώλεια πελατών προς ανταγωνιστές ή προς τη μη ρυθμιζόμενη αγορά, ενώ η βάση παικτών συνεχίζει να ενισχύεται. Οι ενεργοί παίκτες αυξήθηκαν κατά 7%, με την εταιρεία να κερδίζει μερίδιο αγοράς.

Τα έσοδα των πρώτων ημερών του Απριλίου ανήλθαν σε 32,2 εκατ. λίρες, ξεπερνώντας τον Μάρτιο σε συγκρίσιμη βάση. Το στοίχημα ανά παίκτη είναι χαμηλότερο σε ετήσια βάση, κάτι που αποτελεί συνειδητή επιλογή, καθώς η εταιρεία επιδιώκει πιο αποδοτικά έσοδα από μεγαλύτερη πελατειακή βάση.

Για το 2026, η καθοδήγηση για προσαρμοσμένο EBITDA παραμένει στα 422 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκφράζει αυξημένη εμπιστοσύνη στην επίτευξή του. Από τη βάση του 2025, το πλήγμα από τη φορολογική αλλαγή εκτιμάται σε περίπου 95 εκατ. ευρώ, το οποίο αντισταθμίζεται εν μέρει από εξοικονόμηση κόστους, προσαρμογές στη στρατηγική marketing, συνέργειες και οργανική ανάπτυξη.

Επίσης τονίστηκε η ικανότητα παραγωγής μετρητών και πως αυτή επιδρά στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου απομόχλευσης του ισολογισμού της. Σημειώθηκε δε κατά την παρουσίαση ότι οι σταθερές ελεύθερες ταμειακές ροές επέτρεψαν την επαναγορά 21 εκατ. μετοχών και έκαναν εφικτή την πρόταση για προσωρινό μέρισμα, ύψους €30 εκατ. Η Διοίκηση πολύ προσεκτικά και από θέση ισχύος, βολιδοσκοπεί την αγορά για πιθανή εξαγορά και μόνο σε περίπτωση που ικανοποιούνται όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που αναζητεί θα προβεί σε περαιτέρω κινήσεις, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υποσκάπτει τους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς της στόχους.

Τέλος, σχετικά με το lottery η εταιρεία εστιάζει σε δύο σημαντικούς διαγωνισμούς που διεξάγονται στις Πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Τέξας, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματος του Ομίλου στις ΗΠΑ.