Ασφάλεια υγείας: Οι προσφορές που τρέχουν και γιατί η ιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητη παρά την βελτίωση του ΕΣΥ

Δύο βασικούς στόχους εξυπηρετούν τα συμβόλαια των ασφαλίσεων υγείας. Ο πρώτος είναι η εξασφάλιση της αποκατάσταση της υγείας σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, καθώς και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών μιας προσωρινής ή μόνιμης ανικανότητας, που μπορεί να έρθει ως επακόλουθο. Ο δεύτερος είναι η απόκτηση πρόσβασης σε αναβαθμισμένες ποιοτικά και εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες φροντίδας της υγείας και η αποφυγή των μεγάλων σειρών αναμονής.

Ατομικά και ομαδικά συμβόλαια

Η Ασφάλιση Υγείας μπορεί να έχει τη μορφή ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση μεμονωμένων προσώπων, ως ιδιωτών) ή ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης).

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής. Σε κάθε περίπτωση, οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο που παρέχει Ασφάλιση Υγείας μπορεί να είναι συνδυασμός της νοσοκομειακής κάλυψης, της εξωνοσοκομειακής και της περίπτωσης αποζημίωσης ή και αναπλήρωσης απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

Το κόστος ενός προγράμματος υγείας καθορίζεται από τις καλύψεις που παρέχει (νοσοκομειακό ή και κάλυψη για διαγνωστικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς), αλλά και από παράγοντες όπως η ύπαρξη ή μη ενεργού ταμείου κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό της απαλλαγής, το ποσοστό κάλυψης και άλλα.

Ο βαθμός του ρίσκου, δηλαδή του κινδύνου που καλείται να αναλάβει η εταιρία με την σύναψη συμβολαίου είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας κόστους. Όσο μικρότερο το ρίσκο, τόσο λιγότερα ασφάλιστρα καλείται να καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος. Για παράδειγμα, σε μεγαλύτερη ηλικία υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ασθενείας, επομένως και ρίσκου για την ασφαλιστική εταιρία.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας αφορούν στην ασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού προσώπων, τα οποία διαθέτουν κάποια κοινή ιδιότητα, όπως είναι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης ή τα μέλη ενός συλλόγου. Σε αυτή την περίπτωση, το συμβόλαιο ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του επίσημου φορέα εκπροσώπησης της ομάδας (πχ εργοδότης ή Διοικητικό Συμβούλιο ενός συλλόγου).

Απευθύνονται, δε σε όλους τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ή συλλογικούς φορείς κάθε είδους και μεγέθους που επιθυμούν να ασφαλίσουν την υγεία των εργαζομένων ή των μελών τους και καλύπτουν σημαντικά έξοδα όπως νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές, επισκέψεις σε ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, επιδόματα νοσηλείας και τοκετού κλπ.

Γενικά, τα ομαδικά ασφαλιστήρια διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάτοστε ομάδας προσώπων προς ασφάλιση.Αποτελούν έναν σημαντικό εργαλείο για να δημιουργήσει η επιχείρηση ένα περιβάλλον ασφαλέστερο, υγιέστερο, και πιο παραγωγικό για τους εργαζόμενους και ενισχύουν τη σχέση εργοδότη- εργαζόμενου.

Επιπλέον, ένα ομαδικό συμβόλαιο υγείας λειτουργεί ενισχυτικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδότη -εργαζομένων ώστε ο εργοδότης να μπορεί να προσελκύσει ικανά στελέχη και να τα διατηρήσει.

Ευελιξία, γιατί προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Το ασφάλιστρό τους είναι ελκυστικό και εκπίπτει εξολοκλήρου από τις δαπάνες της επιχείρησης μέχρι 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.