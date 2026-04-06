Αεροδρόμιο Αθηνών: Αύξηση 8,1% στην επιβατική κίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Άνοδο 8,1% εμφάνισε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ταξιδιωτική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ξεπερνώντας τα 6,28 εκατ. επιβατών.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο ΔΑΑ, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 6,28 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 8,1%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού

παρουσίασε αύξηση της τάξης των 7,1% και 8,5% αντίστοιχα.

Για τον Μάρτιο -και παρά τη γεωπολιτική κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 2,31 εκατ., αυξημένη κατά 3,8% σε σύγκριση με το 2025.

Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, εντός αυτού του ιδιαίτερα ευμετάβλητου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, σημείωσε επιβράδυνση σε σύγκριση με τους προηγούμενους δύο μήνες, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα επίπεδα του 2025 κατά 4,8% στην εγχώρια επιβατική κίνηση και κατά 3,4% στην κίνηση προς/από το εξωτερικό.