AEGEAN : Αναπροσαρμογή στις τιμές των εισιτηρίων, λόγω κόστους καυσίμων

Αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια φέρνει η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν. Η AEGEAN προχωρά σε αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων, θα κινηθούν σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα, από 7 έως 8%.

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 70 δολάρια ανά βαρέλι σε 110 δολάρια σήμερα (+50%). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, από περίπου 800 δολάρια σε 1.700 δολάρια ανά τόνο (+110%).

Η υπερδιπλάσια αύξηση του αεροπορικού καυσίμου σε σχέση με την πρώτη ύλη, του αργού πετρελαίου, οφείλεται στο ότι σημαντικό μέρος της διύλισης σε jet fuel, πραγματοποιείται στα μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου από τα οποία όμως πρακτικά η πρόσβαση και η διανομή έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.

«Υπό κανονικές συνθήκες (2025), το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού κόστους της εταιρείας μας, αποτελώντας το μεγαλύτερο λειτουργικό μας έξοδο. Ο υπερδιπλασιασμός λοιπόν της τιμής του αεροπορικού καυσίμου έχει άμεση και σημαντική επίδραση στο συνολικό κόστος για μας, αλλά και όλο τον κλάδο διεθνώς, οδηγώντας αναπόφευκτα σε αύξηση ναύλων» τονίζουν κύκλοι της εταιρείας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, στο πλαίσιο της συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθούμε στην AEGEAN, έχουμε καλύψει το 60% των μηνιαίων αναγκών μας μέσω προαγορών. Αυτό σημαίνει ότι η έκθεσή μας περιορίζεται στο 40%, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να συγκρατήσουμε την αύξηση του κόστους για τους επιβάτες μας σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, της τάξης του 7%-8%».

Οι κατηγορίες επιβατών που δεν επηρεάζονται από την αύξηση

Ανεπηρέαστοι από αυτή την αλλαγή παραμένουν 3,6 εκατ. επιβάτες της AEGEAN, που έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους για τους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, δεν επηρεάζονται και οι δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, κάτοχοι AEGEAN Pass, οι οποίοι έχουν προαγοράσει τα πακέτα τους.

Επιπρόσθετα, για τις επόμενες 2 εβδομάδες, η εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να αγοράσουν το AEGEAN Pass για τον προορισμό της επιλογής τους σε τιμές προ κρίσης, εξασφαλίζοντας επιπλέον «προστασία» για τα ταξίδια τους.

Αναστολή πτήσεων

Σημειώνεται πως η AEGEAN, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες, έχει προχωρήσει σε αναστολή των πτήσεων της προς τους συγκεκριμένους προορισμούς έως το τέλος Απριλίου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη για το πότε θα καταστεί εφικτή η επανέναρξη των δρομολογίων.