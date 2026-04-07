650 «Γεύματα που κάνουν τη διαφορά» από τους ανθρώπους της Novibet για όσους το έχουν ανάγκη

Με αφορμή την περίοδο του Πάσχα, που αναδεικνύει την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης, η Novibet υλοποίησε την εθελοντική δράση «Γεύματα που κάνουν τη διαφορά», στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας Giant Heart. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στα κεντρικά της εταιρείας, όπου περισσότεροι από 70 εργαζόμενοι συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία, παρασκευή, συσκευασία και διανομή 650 γευμάτων, για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον chef Δημήτρη Σκαρμούτσο, τον Δήμο Αθηναίων και τον Δήμο Πειραιά, ενισχύοντας έμπρακτα δομές κοινωνικής φροντίδας. Στη δράση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Πειραιά Γιώργος Βίτσας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε σχετικά με τη δράση: «Στo Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου μας, παρέχουμε καθημερινά στέγη, υποδομές για ατομική υγιεινή, φαγητό, ασφάλεια και ύπνο σε περίπου 200 συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας. Λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, τους προσφέραμε ένα πλήρες γεύμα, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την υλοποίηση αυτής της δράσης. Όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Πειραιά, Γιώργος Βίτσας, επισήμανε: «Ο Δήμαρχος Πειραιά κος Μώραλης, η δημοτική αρχή, αλλά κι όλοι οι Πειραιώτες έχουμε δείξει ότι στεκόμαστε δίπλα στους άστεγους και τους ευάλωτους συνανθρώπους μας κάθε μέρα. Μας έδωσε, λοιπόν, πολύ μεγάλη χαρά η προσφορά 200 πλήρων γευμάτων για συμπολίτες μας σε ανάγκη, από τη Novibet. Ευχαριστώ προσωπικά τον κ. Σκαρμούτσο και την Novibet, ελπίζοντας ότι θα μας συνδράμουν και σε άλλες δράσεις στο μέλλον».

Τα γεύματα παραδόθηκαν στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων και το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων του Δήμου Πειραιά, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, ενώ η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της εταιρείας catering Δειπνοσοφιστήριον.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Η δύναμη της προσφοράς εκφράζεται μέσα από τους ανθρώπους μας. Στη Novibet, πιστεύουμε ότι μικρές πράξεις μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο, όταν γίνονται συλλογικά και με συνέπεια. Με το πρόγραμμα Giant Heart, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία, υλοποιώντας δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες».

Μέσα από το Giant Heart, η Novibet επενδύει διαρκώς σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν ουσιαστική αξία για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, ενισχύοντας ενεργά το κοινωνικό της αποτύπωμα.