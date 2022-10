Σύνοδος Κορυφής: «Θα είναι μακρά η νύχτα»

Οι ηγέτες των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες για να προσπαθήσουν να μειώσουν τις τιμές της ενέργειας, αν και οι επίμονες διαφορές μεταξύ τους σημαίνουν ότι το μπλοκ είναι απίθανο προς το παρόν να θέσει πλαφόν στην τιμή που θα καταβάλει για το φυσικό αέριο.

Οι 27 αναμένεται να υποστηρίξουν τμήματα ενός πακέτου ενεργειακών προτάσεων της ΕΕ που υποβλήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός εναλλακτικού σημείου αναφοράς τιμής για υγροποιημένο φυσικό αέριο και κοινή αγορά φυσικού αερίου, αφού νωρίτερα συμφώνησαν να φροντίσουν να γεμίσουν τις αποθήκες με φυσικό αέριο και να ανακτήσουν έσοδα από ενεργειακές εταιρείες για να δαπανήσουν στη στήριξη των καταναλωτών που είναι αντιμέτωποι με εξοντωτικούς λογαριασμούς.

Ωστόσο, παραμένουν τόσο διχασμένες όσο πριν από μήνες σχετικά με το αν και πώς θα περιοριστούν οι τιμές του φυσικού αερίου για να περιοριστεί ο υψηλός πληθωρισμός και να αποτραπεί η ύφεση, αφού η Ρωσία έκοψε τις ροές φυσικού αερίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, και οι συζητήσεις για αυτό θα μπορούσαν να διαρκέσουν ώρες.

«Νομίζω ότι είμαστε μπροστά μια μεγάλη νύχτα», είπε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε καθώς έφτασε για μια συνάντηση πριν από τη σύνοδο κορυφής.

