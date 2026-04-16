Υδρογονάνθρακες

Tην έναρξη μιας κρίσιμης πορείας σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης για τη γεώτρηση στο Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο με ορόσημο την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση μετά από περίπου 50 χρόνια, που προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027.

Σε περίπτωση εντοπισμού αξιοποιήσιμου κοιτάσματος, η φάση ανάπτυξης αναμένεται να φέρει επενδύσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ, με την εκμετάλλευση να βασίζεται σε πλωτές μονάδες παραγωγής και πιθανή διασύνδεση με υφιστάμενες υποδομές, όπως ο αγωγός TΑP. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αναβάθμιζε περαιτέρω τη γεωενεργειακή θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη επιταχύνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας ενέργειας.

Η ακτινογραφία της γεώτρησης από την Energean - Διεύρυνση προς την ιταλική ΑΟΖ

Κατά τη χθεσινή τελετή υπογραφής της σύμβασης για το Block 2, o CEO της Energean, (η εταιρεία είναι και ο operator της κοινοπραξίας με ποσοστό 30%) Μαθιός Ρήγας, αποκάλυψε την πλήρη «ακτινογραφία» του ερευνητικού στόχου «Ασωπός», στο μπλοκ δυτικά της Κέρκυρας, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές ενδείξεις για ένα κοίτασμα-μαμούθ φυσικού αερίου.

Τα δεδομένα από τις τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες δείχνουν εκτιμώμενο δυναμικό έως και 270 δισ. κυβικά μέτρα, ποσότητα που υπερβαίνει πολλαπλάσια την ετήσια κατανάλωση της χώρας.

Η ώθηση στο έργο προήλθε από τα τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα που ολοκληρώθηκαν το 2022, τα οποία, σύμφωνα με την Energean, καταδεικνύουν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου σε εκτεταμένη γεωλογική δομή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το κοίτασμα φαίνεται να εκτείνεται προς την ιταλική ΑΟΖ, δημιουργώντας προοπτικές για διακρατική ενεργειακή συνεργασία και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Η Ελλάδα αποκτά έτσι ρόλο-κλειδί ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, με δυνατότητα τροφοδοσίας όχι μόνο της εγχώριας αγοράς αλλά και της Ιταλίας.

Η ερευνητική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με το συνολικό βάθος να ξεπερνά τα 4.600 μέτρα κάτω από τον βυθό και το βάθος νερού να αγγίζει τα 840 μέτρα. Το έργο θα εκτελεστεί από τη Stena Drilling, με τη χρήση σύγχρονου γεωτρύπανου, και εκτιμώμενο κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 60 και 68 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση της Energean, η εμπειρία της εταιρείας σε αντίστοιχες γεωτρήσεις και το ιστορικό ασφαλούς λειτουργίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Πρίνο, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την υλοποίηση του έργου με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα.

O κ. Ρήγας, έσπευσε να υπογραμμίσει τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, σημειώνοντας ότι η πιθανότητα επιτυχίας της γεώτρησης διαμορφώνεται στο 16%, ποσοστό που θεωρείται τυπικό για τον κλάδο των υδρογονανθράκων.

Σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητες, ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι η Energean έχει ήδη επανεκκινήσει τις εξορυκτικές της δραστηριότητες στο Ισραήλ, έπειτα από διακοπή περίπου έξι εβδομάδων λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Οι απώλειες από την προσωρινή παύση υπολογίζονται κοντά στα 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως εκτιμάται, μέρος τους αναμένεται να αντισταθμιστεί από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες προβλέπεται να κινηθούν πέριξ των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Α. Σιάμισιης: Κρίσιμο βήμα η δέσμευση του γεωτρύπανου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy (η εταιρεία διατηρεί συμμετοχή 10% στην κοινοπραξία) Ανδρέας Σιάμισιης, χαρακτήρισε τη δέσμευση του γεωτρύπανου ως κρίσιμο βήμα, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα της γεώτρησης θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και για άλλες περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.

«Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας.», ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, η ανάπτυξη του έργου θα περάσει σε επόμενη φάση με τη συμμετοχή της ExxonMobil, ενώ η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει σε διάστημα 3,5 έως 4 ετών από τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

Οικονομικό αποτύπωμα και γεωπολιτική διάσταση

Το οικονομικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, χωρίς άμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση του Block 2 και η πιθανή γεωλογική του συνέχεια προς την ιταλική ΑΟΖ ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της περιοχής, ανοίγοντας προοπτικές για διασυνοριακή ενεργειακή συνεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η γεώτρηση του 2027 αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής που είτε θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, είτε θα επαναπροσδιορίσει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας για τα επόμενα χρόνια.