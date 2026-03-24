Σταθερά τιμολόγια ρεύματος: Σε φάση αναπροσαρμογής η αγορά

Σε φάση αναδιάταξης εισέρχεται η αγορά των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι πάροχοι αναθεωρούν την εμπορική τους πολιτική απέναντι σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και κόστους.

Οι χαμηλές τιμές που επικράτησαν προηγούμενους μήνες φαίνεται να αποτελούν πλέον παρελθόν, με τους προμηθευτές να κινούνται πιο συγκρατημένα. Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή αυτή διαδραματίζουν οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια. Η ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική ένταση, επιβαρύνει άμεσα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αναδιαμορφώνει τις προσδοκίες για τη χονδρεμπορική αγορά. Σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας, τα σταθερά τιμολόγια καθίστανται πιο δύσκολα στη διαχείριση για τους παρόχους, καθώς απαιτούν «κλείδωμα» τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι προμηθευτές αποφεύγουν πλέον την επιθετική τιμολόγηση, επιδιώκοντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε μελλοντικές αυξήσεις. Τα πρώτα σημάδια της στροφής είναι ήδη εμφανή στην αγορά. Προγράμματα σταθερής τιμολόγησης που μέχρι πρότινος προσφέρονταν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα αποσύρονται σταδιακά, δίνοντας τη θέση τους σε νέα προϊόντα με υψηλότερες χρεώσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια των εταιρειών να ευθυγραμμιστούν με τις νέες συνθήκες κόστους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε πιθανές διακυμάνσεις.

Την ίδια ώρα, υποχωρεί αισθητά και η ένταση των εμπορικών κινήτρων με τις εκπτώσεις και τις προσφορές να περιορίζονται, καθώς η προτεραιότητα μετατοπίζεται στη διασφάλιση βιώσιμων περιθωρίων και στη διαχείριση του ρίσκου.

Παραμένουν το βασικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις

Παρά τις ανατιμήσεις, τα σταθερά τιμολόγια εξακολουθούν να λειτουργούν ως βασικό «εργαλείο» προστασίας για τους καταναλωτές. Σε αντίθεση με τα κυμαινόμενα («πράσινα») τιμολόγια, όπου οι χρεώσεις μεταβάλλονται κάθε μήνα, τα «μπλε» προϊόντα προσφέρουν προστασία από αιφνίδιες ανατιμήσεις.

Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς στο Liberal, ακόμη και σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα σταθερά συμβόλαια παραμένουν ανταγωνιστικά, καθώς μειώνουν την έκθεση του καταναλωτή στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι τυχόν αναπροσαρμογές ή ακόμη και η απόσυρση ορισμένων επιμέρους επιλογών δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα «μπλε» τιμολόγια χάνουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι των πράσινων ή των κίτρινων. Αντίθετα, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η σταθερή, «κλειδωμένη» τιμή που προσφέρουν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνητρο για πολλούς καταναλωτές, ακόμη και αν κινείται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, καθώς παρέχει προστασία από τις διακυμάνσεις των κυμαινόμενων χρεώσεων.

Στη λογική αυτή εντάσσονται προϊόντα όπως το My Wave Daily της Enerwave και το Picasso της Protergia, τα οποία δίνουν έμφαση στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους καταναλωτές, ιδίως σε περιόδους έντονης αστάθειας όπως η τωρινή.

Νέο άλμα στις τιμές ρεύματος

Στο μεταξύ, η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζει να καταγράφει σημαντική άνοδο εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα φάση αστάθειας στην ενεργειακή αγορά.

Χθες, στην εγχώρια αγορά, η τιμή εκτοξεύθηκε σε επίπεδα άνω των 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας ισχυρή ημερήσια άνοδο, που άγγιξε το 74,22%.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, το οποίο παραμένει η κυρίαρχη πηγή ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διατηρούν σημαντικό μερίδιο, χωρίς ωστόσο να αρκούν για να αντισταθμίσουν την πίεση που προέρχεται από τα ορυκτά καύσιμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι εξίσου επιβαρυμένη. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κινούνται ανοδικά σε πολλές χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η τάση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Αγορές με υψηλή εξάρτηση από το φυσικό αέριο εμφανίζουν εντονότερες αυξήσεις, ενώ οι διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών οδηγούν σε σύγκλιση των τιμών, περιορίζοντας τις αποκλίσεις.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί στις παρεμβάσεις. Οι ηγέτες της Ε.Ε. περιορίστηκαν στην ανάθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσωρινά μέτρα, μεταθέτοντας ουσιαστικές αποφάσεις για τους επόμενους μήνες. Από την πλευρά της, η Κομισιόν εστιάζει κυρίως στην ανάγκη έγκαιρης ενίσχυσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, ώστε να αποφευχθούν εντονότερες πιέσεις αργότερα μέσα στο έτος. Σημαντικός παράγοντας παραμένει και η πορεία των αποθεμάτων, τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, ενώ στην Ελλάδα η κάλυψη βασίζεται κυρίως στις υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σε αυτό το περιβάλλον, η αγορά ενέργειας εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης προσοχής, με τους παρόχους να τηρούν στάση αναμονής και να προσαρμόζουν σταδιακά τα προϊόντα τους, καθώς οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.