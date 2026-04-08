Σ. Παπασταύρου: Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια ενεργειακών αποθεμάτων

Επιβεβαιώθηκε η πλήρης επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μετά από συσκέψεις που είχε σήμερα με εκπροσώπους της ενεργειακής αγοράς (διυλιστήρια, διαχειριστές δικτύων, εταιρείες προμήθειας και Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

«Συγχρόνως», πρόσθεσε, «διαπιστώθηκε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ΑΠΕ και μειώνεται η κατανάλωση λόγω Πάσχα.

Σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων.

Και αυτό, ανεξάρτητα από τη σταδιακή αποδέσμευση 2 εκατ. βαρελιών πετρελαιοειδών από τα αποθέματά μας που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις μας, στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας ως μέλους του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την σύσκεψη:

- Εκφράζεται αισιοδοξία για το δίκτυο ηλεκτροδότησης τις ημέρες του Πάσχα, καθώς η πλειονότητα (98%) των μονάδων ΑΠΕ έχουν εγκαταστήσει συστήματα τηλεχειρισμού που επιτρέπουν την αποκοπή τους από το δίκτυο με εντολή του Διαχειριστή, εξ αποστάσεως. Το πρόβλημα που ανακύπτει στις αργίες του Πάσχα είναι η υπερπαραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά αλλά και αιολικά) σε συνδυασμό με την χαμηλή ζήτηση, που δημιουργεί ζητήματα ευστάθειας του δικτύου.

Οι εκτιμήσεις που βασίζονται και στις προβλέψεις για τον καιρό αναφέρουν ότι η αιχμή της ζήτησης κατά την περίοδο των εορτών αναμένεται να κυμανθεί κοντά στα 4,5 - 5 γιγαβάτ. Κατά τις ώρες που μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών θεωρείται βέβαιο ότι θα χρειαστεί να δοθεί εντολή αποκοπής μονάδων ΑΠΕ που συνδέονται τόσο στο δίκτυο υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ) όσο και στη μέση τάση (ΔΕΔΔΗΕ) προκειμένου να διατηρηθεί η ευστάθεια.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάστηκαν, η πιο δύσκολη ημέρα αναμένεται η Μ. Παρασκευή οπότε αναμένεται υψηλή παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά. Αντίθετα, το τριήμερο από Μ. Σάββατο έως Δευτέρα του Πάσχα, παρά το γεγονός ότι η ζήτηση θα είναι ακόμα χαμηλότερη, οι καιρικές συνθήκες δεν θα ευνοούν τη φωτοβολταϊκή παραγωγή, οπότε το πρόβλημα θα είναι σχετικά μικρότερο.

Ως «μαξιλάρι» για την απορρόφηση υπερβάλλουσας παραγωγής, μπορούν να λειτουργήσουν και οι μονάδες αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά που μπορούν να λειτουργήσουν αντίστροφα, διοχετεύοντας νερό στους ανάντη ταμιευτήρες το οποίο επιστρέφει σε δεύτερο χρόνο για την παραγωγή ενέργειας.

-Στους τομείς πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου έχει γίνει προγραμματισμός για τον εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς τις επόμενες εβδομάδες.