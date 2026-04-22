Αλυσίδα CCS: Με άξονα τον Πρίνο ανοίγονται 30.000 νέες θέσεις εργασίας

Ως μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και βιομηχανικές επενδύσεις των επόμενων ετών αναδεικνύεται το έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στον Πρίνο, ενώ με επίκεντρο το έργο αυτό αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα CCS (δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση). Όπως ανέφερε από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών ο Ν. Ρήγας, Head of Carbon Storage στην EnEarth, η συντριπτική πλειονότητα αυτών (περίπου 29.000) θα αφορά την κατασκευαστική φάση, ενώ 3.000 θέσεις θα είναι μόνιμες και υψηλής εξειδίκευσης.

Το έργο εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση, με τον Πρίνο να εξελίσσεται σε κρίσιμη υποδομή για τη διαχείριση εκπομπών από τους πλέον ενεργοβόρους κλάδους της οικονομίας. Με την πλήρη ανάπτυξή του, θα μπορεί να αποθηκεύει το 25–30% των εκπομπών CO₂ που προέρχονται από βιομηχανίες με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα, όπως η τσιμεντοβιομηχανία και τα διυλιστήρια.

Πέρα από την περιβαλλοντική του διάσταση, το project αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις, η λειτουργία του μπορεί να διασφαλίσει περίπου 140.000 υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να στηρίξει εξαγωγές άνω των 15 δισ. ευρώ ετησίως και να συμβάλει με περίπου 7 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς εκτιμάται ότι θα προσθέτει έως 0,4 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ για την περίοδο 2025–2044. Η επένδυση συνοδεύεται από κεφαλαιουχικές δαπάνες που ξεπερνούν τα 3,4 δισ. ευρώ, ενώ περίπου το 45% της συνολικής οικονομικής επίδρασης αναμένεται να προκύψει έμμεσα ή μέσω επαγόμενης δραστηριότητας, στοιχείο που αναδεικνύει τον έντονο πολλαπλασιαστικό της χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διεθνής διάσταση του έργου. Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη Heidelberg Materials για τη μεταφορά και αποθήκευση CO₂ στη Βουλγαρία, μια εξέλιξη που ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής τεχνογνωσίας στον τομέα. Η συνεργασία με έναν μεγάλο πολυεθνικό όμιλο επιβεβαιώνει τη δυναμική του εγχειρήματος και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω διεθνείς συνέργειες.

Μετά την πρόσφατη έγκριση της άδειας αποθήκευσης, η οποία πιστοποιεί ότι ο γεωλογικός σχηματισμός του Πρίνου πληροί αυστηρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, η εταιρεία επιταχύνει τις διαδικασίες για την επέκταση της χωρητικότητας. Στόχος είναι η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αμέσως μετά το καλοκαίρι, ενώ εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να κατατεθεί και η μελέτη για τη δεύτερη φάση ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο έργο γεωλογικής αποθήκευσης CO₂ στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η υλοποίησή του προσφέρει μια κρίσιμη διέξοδο σε βιομηχανίες που καλούνται να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές τους, συνδυάζοντας την κλιματική πολιτική με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης.