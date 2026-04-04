Νέα ώθηση στα θαλάσσια αιολικά – Παίρνουν μπροστά οι έρευνες

Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών στην Ελλάδα, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προωθεί νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει την άμεση εκκίνηση κρίσιμων ερευνών, ανεξάρτητα από την εκκρεμότητα έγκρισης του Εθνικού Προγράμματος.

Η διάταξη ενσωματώνεται στο σχέδιο νόμου για την πλήρη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας RED III και στοχεύει να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία ωρίμανσης των πρώτων έργων, δίνοντας τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι ανεμολογικές και βυθομετρικές μελέτες που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των επενδύσεων.

Εκκίνηση ερευνών πριν την έγκριση του προγράμματος

Με τη νέα ρύθμιση, το υπουργείο επιχειρεί να «τρέξει» παράλληλα τα προπαρασκευαστικά βήματα, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι την οριστική έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού από την ΕΔΕΥΕΠ εντός του δεύτερου τριμήνου, η οποία θα αναλάβει την εκτέλεση των απαραίτητων μελετών. Η σύσταση της εταιρείας αποτελεί και ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούνιο.

Στο «ραντάρ» τα πρώτα θαλάσσια οικόπεδα

Οι περιοχές που θα εξεταστούν θα καθοριστούν με ειδική πράξη της ΕΔΕΥΕΠ και θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ. Πρόκειται ουσιαστικά για τα υποψήφια θαλάσσια «οικόπεδα» που θα αποτελέσουν την πρώτη φάση ανάπτυξης του κλάδου, συνολικής ισχύος περίπου 1,9 GW.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία ωρίμανσης των έργων, η οποία είχε επιβραδυνθεί τους προηγούμενους μήνες, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η θεσμική κατοχύρωση των θαλάσσιων ζωνών.

Προετοιμασία για το επόμενο επενδυτικό κύμα

Η στρατηγική του ΥΠΕΝ εστιάζει στη δημιουργία ώριμων συνθηκών, ώστε η Ελλάδα να είναι έτοιμη να προσελκύσει επενδύσεις όταν βελτιωθεί το διεθνές περιβάλλον για τα υπεράκτια αιολικά.

Παρά το γεγονός ότι διεθνώς το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει περάσει φάση αναπροσαρμογής, η αγορά δεν έχει αποδυναμωθεί. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι με τη σταδιακή μείωση του κόστους —ιδίως για τις πλωτές εγκαταστάσεις— θα ανοίξει εκ νέου ένα ισχυρό «παράθυρο» επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διαδικασίες απαιτούν σημαντικό χρόνο. Η καθυστέρηση στην εκκίνηση τους θα μπορούσε να θέσει τη χώρα εκτός του επόμενου επενδυτικού κύκλου.

Παράλληλα βήματα για την αγορά

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και πρόσθετες ενέργειες, όπως η δέσμευση ηλεκτρικού «χώρου» για έργα ισχύος 1,9 GW και ο καθορισμός των όρων των διαγωνισμών για την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών σε επενδυτές.

Ωστόσο, η απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος εξακολουθεί να δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το πότε θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Πιο ευέλικτο πλαίσιο για επενδυτές

Το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο επιχειρεί να επιταχύνει και τη συμμετοχή των επενδυτών. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα να προχωρούν σε δικές τους έρευνες στα θαλασσοτεμάχια που τους ενδιαφέρουν, χωρίς να εξαρτώνται από την εξέλιξη των διαγωνισμών.

Παράλληλα, η ΕΔΕΥΕΠ θα μπορεί να προκηρύσσει διαγωνισμούς ανεξάρτητα από το στάδιο των μελετών των επενδυτών, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης των έργων.

Αν και το θεσμικό πλαίσιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, η επιτάχυνση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών δείχνει την πρόθεση της πολιτείας να καλύψει το χαμένο έδαφος και να τοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη των υπεράκτιων έργων.