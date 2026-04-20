Νέα δέσμη μέτρων της Κομισιόν απέναντι στην ενεργειακή κρίση - Τα δύο σενάρια στο τραπέζι

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων, επιχειρώντας να θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία απέναντι σε ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο ενεργειακό σοκ, θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου.

Οι ανακοινώσεις αυτές αναμένπνται ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών της Ε.Ε. στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου η ενεργειακή ασφάλεια θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μία ακόμη περίοδο έντονης ενεργειακής αβεβαιότητας, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους διαταραχής των παγκόσμιων ροών ενέργειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κρίσιμη θαλάσσια δίοδος των Στενών του Ορμούζ, η λειτουργία της οποίας επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Δύο σενάρια για την εξέλιξη της κρίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές, η Κομισιόν έχει ήδη σκιαγραφήσει δύο βασικές εκδοχές για την πορεία της κρίσης. Το πρώτο σενάριο προβλέπει διατήρηση μιας εύθραυστης ισορροπίας στην περιοχή, που θα επιτρέψει σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγορές θα μπορούσαν να επανέλθουν σε πιο σταθερή τροχιά μέσα στους επόμενους μήνες, με τις τιμές να αποκλιμακώνονται προς τα τέλη του καλοκαιριού.

Ωστόσο, ακόμη και υπό ευνοϊκές συνθήκες, η αγορά LNG εκτιμάται ότι θα παραμείνει υπό πίεση. Ζημιές σε βασικές ενεργειακές υποδομές και περιορισμένη διαθεσιμότητα φορτίων δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα θα εξομαλυνθεί άμεσα.

Το δεύτερο σενάριο είναι σαφώς πιο απαισιόδοξο. Σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων, η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρό έλλειμμα προσφοράς. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει όχι μόνο σε εκτίναξη των τιμών, αλλά και σε σημαντική υποχώρηση της ζήτησης, καθώς επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα περιορίσουν την κατανάλωση λόγω κόστους.

Πιέσεις σε βιομηχανία και καταναλωτές

Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου σεναρίου θα ήταν άμεσες στην πραγματική οικονομία. Ενεργοβόροι κλάδοι της βιομηχανίας ενδέχεται να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους, ενώ το κόστος διαβίωσης για τους πολίτες θα αυξηθεί περαιτέρω.

Παράλληλα, ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμη και τοπικές ελλείψεις σε καύσιμα, ιδίως σε τομείς όπως οι αερομεταφορές, εφόσον η κρίση παραταθεί.

Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αγοράς παραμένει η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Εκτιμήσεις αναλυτών συγκλίνουν στο ότι ένα πιθανό άνοιγμα έως τα τέλη Μαΐου θα μπορούσε να επαναφέρει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ροών LNG, με ιδιαίτερη σημασία να έχει η επανεκκίνηση των εξαγωγών από το Κατάρ.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Οι προβλέψεις τοποθετούν τη μέση τιμή για το 2026 κοντά στα 40–45 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αν και οι εκτιμήσεις διαφέρουν ανάλογα με το βαθμό ανάκαμψης της προσφοράς.

Μεταβλητότητα και αβεβαιότητα

Παρά τις προσδοκίες για εξομάλυνση, η πορεία των τιμών δεν αναμένεται σταθερή. Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση αυξάνεται εποχικά.

Το βασικό συμπέρασμα που διαμορφώνεται είναι ότι, ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της έντασης, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα συνεχίσει να κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τις δομικές αδυναμίες της αγοράς LNG, διαμορφώνει ένα σκηνικό όπου η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ζητούμενο πρώτης προτεραιότητας για την Ευρώπη.