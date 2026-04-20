Mega deal στις σπάνιες γαίες: Η USA Rare Earth εξαγοράζει την βραζιλιάνικη Serra Verde

Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει τον παγκόσμιο χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών, η USA Rare Earth (USAR) ανακοίνωσε τη Δευτέρα την εξαγορά της βραζιλιάνικης μεταλλευτικής εταιρείας Serra Verde.

Η συμφωνία, ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, αποτελεί κομβικό σημείο στην προσπάθεια της Δύσης να απεξαρτηθεί από την κινεζική κυριαρχία στον τομέα των σπάνιων γαιών.

Οι όροι της συμφωνίας και το αμερικανικό ενδιαφέρον

Το τίμημα θα καταβληθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών (300 εκατ. δολάρια) και έκδοσης 126,9 εκατομμυρίων νέων μετοχών της USAR. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026.

Η σημασία της εξαγοράς υπογραμμίζεται από την άμεση εμπλοκή της Ουάσιγκτον. Η Serra Verde έχει ήδη δεσμευτεί με 15ετή συμφωνία για τη διάθεση του συνόλου της παραγωγής της σε ένα ειδικό επενδυτικό σχήμα (SPV), το οποίο χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση και ιδιωτικά κεφάλαια. Σημειώνεται ότι η USAR εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδοτικό πακέτο 1,6 δισ. δολαρίων από το αμερικανικό κράτος, ενώ η Serra Verde είχε λάβει αντίστοιχη ενίσχυση 565 εκατ. δολαρίων.

Το «όπλο» των βαρέων σπάνιων γαιών

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το ορυχείο Pela Ema της Serra Verde στη Βραζιλία θεωρείται μοναδικό στο είδος του. Όπως δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της USA Rare Earth, Barbara Humpton, πρόκειται για τη μοναδική παραγωγική μονάδα εκτός Ασίας που μπορεί να προμηθεύσει σε μεγάλη κλίμακα και τα τέσσερα μαγνητικά μέταλλα σπάνιων γαιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δυσπρόσιο και το τέρβιο (βαριές σπάνιες γαίες), στοιχεία απαραίτητα για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών και την πράσινη μετάβαση. Ενώ τα περισσότερα δυτικά κοιτάσματα υστερούν σε αυτά τα στοιχεία, το ορυχείο της Serra Verde είναι πλούσιο σε αυτά, με την παραγωγή να αναμένεται να φτάσει τους 6.500 τόνους ετησίως έως το 2027.

Παρά τη στρατηγική σημασία της είδησης, η μετοχή της USA Rare Earth σημείωσε πτώση 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην έκδοση των νέων μετοχών. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει θετική, με τον τίτλο να καταγράφει άνοδο 68% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο όραμα της εταιρείας για μια πλήρως καθετοποιημένη δυτική εφοδιαστική αλυσίδα.