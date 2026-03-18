Κομισιόν: Αλλαγές στους κανόνες εισαγωγής φυσικού αερίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Κομισιόν εξέδωσε την Τετάρτη αναθεωρημένες οδηγίες προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιδείξουν ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

H κίνηση αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία που επιβάλλει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών από τη Ρωσία δεν θα εμποδίσει κατά λάθος τις παραδόσεις που απαιτούνται για τη σταθεροποίηση του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από χώρες εκτός της Ρωσίας εντός 12-24 ωρών από την υποβολή αίτησης από μια εταιρεία, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαταραχής στις παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου που προκαλείται από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ,

Σύμφωνα με το Reuters, οι απλούστεροι κανόνες θα επιτρέπουν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ένα μόνο έγγραφο για την έγκριση πολλαπλών φορτίων στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου και θα απαλλάσσουν τις εταιρείες από την ανάγκη νέας έγκρισης εάν τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου τους ανακατευθυνθούν λόγω του κλεισίματος των Στενών.

Οι κανόνες θα ισχύουν για τις εισαγωγές φυσικού αερίου από χώρες εκτός της Ρωσίας και δεν θα τροποποιήσουν τη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου από την ΕΕ, σύμφωνα με την Κομισιόν.