Κινητοποίηση για καύσιμα και επάρκεια

Σε φάση αυξημένης επιφυλακής εισέρχεται η ενεργειακή αγορά, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας και επηρεάζουν άμεσα τις ισορροπίες στον εφοδιασμό. Υπό αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε νέα σύσκεψη, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, με τη συμμετοχή κρίσιμων φορέων της αγοράς και των υποδομών.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να χαρτογραφήσει εκ νέου την κατάσταση, διατηρώντας αυξημένη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενες διαταραχές, ενώ στο τραπέζι τίθενται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διασφάλιση της επάρκειας.

Στη σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, του ΔΕΣΦΑ και του ΑΔΜΗΕ, καθώς και στελέχη των διυλιστηρίων HELLENiQ ENERGY και Motor Oil. Στόχος είναι μια συνολική αποτίμηση της αγοράς ενέργειας, με έμφαση στις εξελίξεις στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι, σε αυτή τη φάση, τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν επαρκή αποθέματα, ικανά να καλύψουν τις ανάγκες έως και τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων προϊόντων όπως το diesel και τα αεροπορικά καύσιμα.

Αναδιάταξη εφοδιασμού και περιορισμένη ορατότητα

Οι διεθνείς αναταράξεις έχουν ήδη οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των ροών καυσίμων, με την αγορά να αναζητά εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Αν και δεν καταγράφονται άμεσα προβλήματα επάρκειας, η ισορροπία χαρακτηρίζεται εύθραυστη και εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Η ενεργοποίηση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων λειτουργεί υποστηρικτικά, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μόνιμη λύση, καθώς δημιουργεί ανάγκη αναπλήρωσης στο επόμενο διάστημα. Η ορατότητα της αγοράς περιορίζεται χρονικά μέχρι τα τέλη της άνοιξης, με τις εξελίξεις από εκεί και πέρα να συνδέονται άμεσα με την πορεία της κρίσης.

Το ενδεχόμενο περαιτέρω διαταραχών σε κομβικά σημεία διακίνησης ενέργειας, όπως τα Στενά του Ορμούζ, εντείνει την ανησυχία διεθνώς. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιορισμούς στην παγκόσμια προσφορά, με τις επιπτώσεις να μεταφέρονται στις τιμές.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προειδοποιήσεις για παρατεταμένη ενεργειακή ένταση πληθαίνουν, ενώ εξετάζονται ακόμη και μέτρα περιορισμού κατανάλωσης σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Στο επίκεντρο diesel και αεροπορικά καύσιμα

Οι μεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στο πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα, προϊόντα που επηρεάζονται άμεσα από τη ζήτηση της τουριστικής περιόδου. Αντίθετα, οι βενζίνες εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα προς το παρόν, χωρίς όμως να αποκλείονται ανατροπές.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του ανταγωνισμού για διαθέσιμα φορτία, λόγω αυξημένης ζήτησης από άλλες αγορές, περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών και εντείνει τις πιέσεις.

Περιορισμένα περιθώρια στήριξης

Οι παρεμβάσεις στήριξης των καταναλωτών εμφανίζουν μειωμένη αποτελεσματικότητα, καθώς οι διεθνείς αυξήσεις τιμών απορροφούν σημαντικό μέρος των επιδοτήσεων. Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης, τα περιθώρια παρέμβασης παραμένουν στενά.

Η αβεβαιότητα επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, με τις ροές LNG να παρακολουθούνται στενά. Τυχόν διαταραχές στην τροφοδοσία θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, οδηγώντας σε νέες πιέσεις στα τιμολόγια ρεύματος.

Καθοριστικές αποφάσεις ενόψει θερινής περιόδου

Η επικείμενη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ θεωρείται κρίσιμη για τον σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση ενέργειας αυξάνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα να παραμένει, η αγορά ενέργειας εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ρίσκου, όπου η διασφάλιση της επάρκειας και η συγκράτηση των τιμών θα αποτελέσουν βασικές προκλήσεις για τους επόμενους μήνες.