Η Eni ανακαλύπτει γιγάντιο κοίτασμα φυσικού αερίου ανοιχτά της Ινδονησίας

Η Eni ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα, γιγαντιαία ανακάλυψη φυσικού αερίου στο ερευνητικό πηγάδι Geliga-1, στο οικόπεδο Ganal, στη λεκάνη Kutei, περίπου 70 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Καλιμαντάν στην Ινδονησία.

Η γεώτρηση πραγματοποιήθηκε σε βάθος νερού περίπου 2.000 μέτρων. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, τα επιτόπια αποθέματα ανέρχονται σε περίπου 5 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 300 εκατ. βαρέλια συμπυκνωμάτων.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, η δεξαμενή χαρακτηρίζεται από εξαιρετικές πετροφυσικές ιδιότητες, ενώ έχει προγραμματιστεί δοκιμή παραγωγής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς της.

Η ανακάλυψη στο Geliga-1 βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα βόρεια της επίσης γιγαντιαίας ανακάλυψης στο Geng North, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2023. Επιπλέον, η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2025 την ανακάλυψη του πηγαδιού Konta-1.

Η νέα ανακάλυψη ακολουθεί τις πρόσφατες Τελικές Επενδυτικές Αποφάσεις για τα έργα φυσικού αερίου Gendalo και Gandang, γνωστά ως South Hub, καθώς και για τα πεδία Geng North και Gehem, που συγκροτούν το North Hub.

Το έργο North Hub προβλέπει τη χρήση ενός νέου FPSO με δυνατότητα επεξεργασίας 1 δισεκατομμυρίου κυβικών ποδιών φυσικού αερίου ημερησίως και 90.000 βαρελιών συμπυκνωμάτων ημερησίως, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Bontang.