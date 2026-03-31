Επίτροπος Ενέργειας: Έρχεται παρατεταμένη αναταραχή στην ενέργεια, να προετοιμαστούν τα κράτη-μέλη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια «παρατεταμένη αναταραχή» στις αγορές ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο αρμόδιος για την ενέργεια της ΕΕ στους υπουργούς των χωρών εν όψει της έκτακτης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας, με ημερομηνία 30 Μαρτίου, η οποία ήρθε σε γνώση του Reuters, ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις «ενθαρρύνονται να προβούν σε έγκαιρες προετοιμασίες εν αναμονή μιας ενδεχόμενης παρατεταμένης αναταραχής».

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 70% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι προμήθειες αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΕΕ δεν έχουν πληγεί άμεσα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, καθώς η Ευρώπη εισάγει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ενεργειακών πόρων από προμηθευτές εκτός της Μέσης Ανατολής.

Ωστόσο, ο Γιόργκενσεν ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα, βραχυπρόθεσμα, για την προμήθεια της Ευρώπης σε προϊόντα διύλισης πετρελαίου, όπως καύσιμα αεροσκαφών και ντίζελ.

«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφύγουν τη λήψη μέτρων που θα αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων, θα περιορίσουν το εμπόριο προϊόντων πετρελαίου ή θα αποθαρρύνουν την παραγωγή στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που διαχειρίζονται αυτά τα προϊόντα», αναφέρεται στην επιστολή.

«Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναβάλουν κάθε μη επείγουσα συντήρηση των διυλιστηρίων», καταλήγει η επιστολή.