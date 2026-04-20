Γερμανία: «Πωλητήριο» στη SEFE – Ξεκινά η διαδικασία αποκρατικοποίησης του πρώην βραχίονα της Gazprom

Σε μια κίνηση-ορόσημο για την ενεργειακή της στρατηγική, η γερμανική κυβέρνηση δρομολογεί επίσημα την ιδιωτικοποίηση της SEFE (Securing Energy for Europe).

Πρόκειται για την πρώην γερμανική μονάδα του ρωσικού κολοσσού Gazprom, η οποία τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο το 2022, ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις επακόλουθες κυρώσεις της ΕΕ.

Αύξηση κεφαλαίου με στόχο τις υποδομές

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στους Financial Times, το Βερολίνο σχεδιάζει έναν γύρο άντλησης κεφαλαίων ύψους 1,5 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται για την αναβάθμιση και επέκταση των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών που διαχειρίζεται η SEFE, καθιστώντας την εταιρεία πιο ελκυστική για τους υποψήφιους επενδυτές. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το 2030.

Το «χτίσιμο» ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου

Προκειμένου να ενισχύσει την αξία της SEFE, η γερμανική πλευρά προχώρησε τα τελευταία έτη σε μια σειρά από στρατηγικές συμφωνίες, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας:

Νορβηγία (Equinor): Συμφωνία-μαμούθ ύψους 55 δισ. δολαρίων για την προμήθεια 10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως έως το 2034.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ADNOC): 15ετές συμβόλαιο για την εισαγωγή 1 εκατομμυρίου τόνων LNG ετησίως από το project Ruwais.

Ρωσία (Novatek): Παρά το γεωπολιτικό κλίμα, η SEFE διατηρεί μακροχρόνια συμφωνία για LNG από τις εγκαταστάσεις Yamal, οι οποίες παραμένουν εκτός του καθεστώτος κυρώσεων.

Η τύχη της SEFE βρισκόταν στο μικροσκόπιο της γερμανικής κυβέρνησης από τη στιγμή της εθνικοποίησής της. Στο τραπέζι είχαν πέσει διάφορα σενάρια, από την πλήρη διάλυση της εταιρείας έως τη συγχώνευσή της με τον έτερο ενεργειακό πυλώνα της χώρας, την Uniper. Τελικά, επεκράτησε η λύση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της σταδιακής επιστροφής στον ιδιωτικό τομέα.