Το γάλλιο στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της Metlen

Τον βηματισμό του επιταχύνει ο όμιλος Metlen σε έναν τομέα με έντονο γεωπολιτικό και βιομηχανικό αποτύπωμα: στα κρίσιμα μέταλλα.

Στην πρόσφατη ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, ο επικεφαλής του ομίλου, Ευ. Μυτιληναίος, έδωσε το στίγμα μιας ευρύτερης στρατηγικής στροφής, προϊδεάζοντας παράλληλα για εξελίξεις στον τομέα του γαλλίου. «Έρχεται είδηση-έκπληξη για το γάλλιο, περιμένετε να ακούσετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών.

Κατά το ίδιο conference call, η διοίκηση του ομίλου ανέφερε πως δημιουργείται νέος τομέας με την ονομασία Critical Raw Materials and Cyclical Metals, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το γάλλιο, καθώς και το σκάνδιο και το γερμάνιο, για τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες παραγωγής.

Η αναφορά σε «είδηση-έκπληξη» για το γάλλιο ενισχύει την αίσθηση ότι η εταιρεία προετοιμάζει μια πιο δυναμική είσοδο στην αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι το μέταλλο βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, ιδιαίτερα μετά τους περιορισμούς εξαγωγών από την Κίνα, που κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μέταλλο, η διοίκηση ανέφερε ότι η πιλοτική μονάδα αναμένεται να δώσει τα πρώτα αποτελέσματα πριν από το τέλος του έτους, με περιορισμένη συμβολή για φέτος αλλά ενισχυμένη επίδραση από το 2027. Τόνισε επίσης ότι, μετά την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας της, θα ληφθεί επενδυτική απόφαση για νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου, 5 έως 10 φορές μεγαλύτερη από την πιλοτική. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμηση για EBITDA ύψους 260 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα –όπως είχε διατυπωθεί τον Απρίλιο του 2025– αναμένεται να αναθεωρηθεί.

Η επένδυση των 295,5 εκατ. ευρώ στα κρίσιμα μέταλλα στην Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους η Metlen ανακοίνωσε την υλοποίηση μιας από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης γραμμής παραγωγής που εκτείνεται από τον βωξίτη έως το γάλλιο.

Στην «καρδιά» της επένδυσης, ύψους 295,5 εκατ. ευρώ, βρίσκεται το ιστορικό συγκρότημα «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στη Βοιωτία, όπου θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη παραγωγική αλυσίδα. Ο σχεδιασμός προβλέπει σημαντική αύξηση της παραγωγής βωξίτη στα 2 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ η παραγωγή αλουμίνας θα ενισχυθεί σε πάνω από 1,26 εκατ. τόνους, από περίπου 865.000 σήμερα.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί την επένδυση είναι η είσοδος του γαλλίου στη βιομηχανική παραγωγή. Για πρώτη φορά, η Metlen ενσωματώνει το συγκεκριμένο μέταλλο στο παραγωγικό της μοντέλο, στοχεύοντας σε ετήσια παραγωγή 50 τόνων.

Ένα μέταλλο με γεωπολιτικό βάρος

Το γάλλιο αποτελεί κρίσιμο υλικό για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, από ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνίες μέχρι φωτοβολταϊκά και συστήματα LED. Η σχεδόν μονοπωλιακή παραγωγή του από την Κίνα, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς εξαγωγών που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ανέδειξαν τις αδυναμίες της Δύσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επένδυση της Metlen αποκτά σαφή στρατηγική διάσταση. Στόχος είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές και η ενίσχυση της αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες, σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική στρέφεται προς την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ο επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έχει επισημάνει ότι η επένδυση «θωρακίζει την ευρωπαϊκή βιομηχανία από εξωτερικές εξαρτήσεις», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η υλοποίηση του project εξελίσσεται σε φάσεις, καθώς η αύξηση της παραγωγής βωξίτη τοποθετείται χρονικά στο 2026, ενώ η παραγωγή αλουμίνας και γαλλίου αναμένεται να ξεκινήσει από το 2027, με πλήρη λειτουργία το 2028.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον χάρτη της βιομηχανικής παραγωγής κρίσιμων υλικών.