«Ασανσέρ» οι τιμές στα καύσιμα

Μια ανάσα, έστω και προσωρινή, φαίνεται να πήραν οι καταναλωτές, καθώς μετά από ένα παρατεταμένο κύμα αυξήσεων που πυροδοτήθηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στα καύσιμα καταγράφουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

Ωστόσο, το τοπίο παραμένει ρευστό και οι διακυμάνσεις θυμίζουν περισσότερο ένα διαρκές «ασανσέρ» τιμών παρά μια σταθερή πορεία.

Κάτω από τα 2 ευρώ το ντίζελ

Στην εγχώρια αγορά, η αποκλιμάκωση αρχίζει σταδιακά να αποτυπώνεται στις αντλίες. Σε αρκετά πρατήρια, η τιμή του ντίζελ έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, φτάνοντας ακόμη και στα επίπεδα των 1,96–1,98 ευρώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι μειώσεις φτάνουν έως και τα 12 λεπτά ανά λίτρο.

Στην εικόνα αυτή συμβάλλουν διεθνείς λόγοι που σχετίζονται με τις πρόσφατες ανακοινώσεις περί εκεχειρίας. Παράλληλα, η επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Παρά ταύτα, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε κάθε γεωπολιτική εξέλιξη.

Ρευστό σκηνικό

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και δηλώσεις πολιτικών ηγετών, όπως του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με διαπραγματεύσεις με το Ιράν και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζουν άμεσα το κλίμα. Το αδιέξοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ, ώθησαν πάλι την τιμή του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4,5 δολαρίων.

Εφόσον η ανοδική αυτή τάση διατηρηθεί, εκτιμάται ότι προς τα τέλη της εβδομάδας οι μειώσεις στο πετρέλαιο κίνησης θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Τι θα κρίνει την επόμενη μέρα

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την πορεία των τιμών. Κομβικοί παράγοντες για την πορεία των τιμών παραμένουν η διατήρηση της εκεχειρίας, η συνέχιση των διπλωματικών επαφών και η ομαλοποίηση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ιδιαίτερα το τελευταίο αποτελεί κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας. Η επανεκκίνηση των ροών θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσυμπιεστικά για τις τιμές, ενώ οποιαδήποτε νέα ένταση ενδέχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Αγορά σε διαρκή «νευρικότητα»

Παρά τη συγκυριακή αποκλιμάκωση, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα. Η περιορισμένη προσφορά, οι κίνδυνοι στις μεταφορές και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες διατηρούν τις τιμές σε αυξημένα επίπεδα, με χώρες εισαγωγής, όπως η Ελλάδα, να επηρεάζονται εντονότερα.

Οι αναλυτές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να κινούνται ως «κινούμενος στόχος», με συχνές και απότομες μεταβολές, δοκιμάζοντας τις αντοχές τόσο των καταναλωτών όσο και της αγοράς.

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Σήματα για μείωση της ζήτησης πετρελαίου

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας φέρνει μια ακόμη σημαντική διάσταση, τη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απριλίου, η ζήτηση καταγράφει πτώση για πρώτη φορά μετά το 2020, ως αποτέλεσμα των διαταραχών στην προσφορά και των υψηλών τιμών.

Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, έχουν οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση της κατανάλωσης, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 αναθεωρούνται πλέον προς τα κάτω.

Η πορεία της ζήτησης, όπως και των τιμών, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική σταθερότητα και την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών σε παγκόσμιο επίπεδο.