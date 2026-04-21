Η πολεμική ένταση με το Ιράν και η διαταραχή στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων προκαλούν αναταράξεις στις αερομεταφορές, με τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να μην αντιμετωπίζουν άμεση έλλειψη καυσίμων, αλλά να υφίστανται ισχυρές πιέσεις στο κόστος — εξέλιξη που μετακυλίεται ήδη στους επιβάτες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως, διαθέτουν επάρκεια σε καύσιμα αεροσκαφών. Ωστόσο, η παγκόσμια στενότητα και η άνοδος των τιμών του jet fuel επηρεάζουν άμεσα τους ισολογισμούς των αμερικανικών αεροπορικών. Το καύσιμο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη μετά την εργασία, με τα τέσσερα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου —United, American, Delta και Southwest— να δαπανούν συνολικά περίπου 100 εκατ. δολάρια ημερησίως την προηγούμενη χρονιά.

Οι αυξήσεις είναι πλέον αισθητές: η Delta εκτιμά επιπλέον κόστος έως 2 δισ. δολάρια φέτος, ενώ η United έχει προειδοποιήσει ότι η επιβάρυνση μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη περισσότερο εάν διατηρηθούν οι τρέχουσες συνθήκες. Ως συνέπεια, οι εταιρείες περιορίζουν τις λιγότερο κερδοφόρες πτήσεις και μειώνουν τη διάθεση φθηνών εισιτηρίων, ιδίως ενόψει της θερινής περιόδου.

Ήδη, η United έχει περικόψει το πρόγραμμά της κατά περίπου 5% για το επόμενο εξάμηνο. Η στρατηγική αυτή —εστίαση σε πιο αποδοτικά δρομολόγια— μειώνει τη συνολική προσφορά θέσεων, οδηγώντας αναπόφευκτα σε αυξήσεις τιμών. Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική άνοδο στους ναύλους τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα προς δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής.

Παρότι η κρίση πλήττει εντονότερα αεροπορικές σε Ευρώπη και Ασία λόγω πιθανών ελλείψεων, οι επιπτώσεις στις ΗΠΑ μεταφράζονται κυρίως σε πληθωριστικές πιέσεις στα εισιτήρια. Η κατάσταση δεν αναμένεται να εξομαλυνθεί άμεσα, καθώς ακόμη και σε περίπτωση επαναλειτουργίας κρίσιμων θαλάσσιων διαύλων, θα απαιτηθούν μήνες για την πλήρη αποκατάσταση της προσφοράς.

Οι επιβάτες στις ΗΠΑ θα βρεθούν έτσι αντιμέτωποι με ένα ακριβότερο καλοκαίρι ταξιδιών, με λιγότερες επιλογές και υψηλότερους ναύλους, καθώς οι αεροπορικές προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενεργειακού κόστους και αβεβαιότητας.