Αιολική ενέργεια: Ρεκόρ παραγωγής με 165 GW το 2025-Παραμένει μακριά ο στόχος

Σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά με ταχύτητες που δεν επαρκούν για την πλήρη επίτευξη των κλιματικών στόχων, κινείται η παγκόσμια βιομηχανία αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC), το 2025 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με την εγκατάσταση 165 GW νέας ισχύος, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η κυριαρχία της Ασίας και ο ρόλος της Κίνας

Η αλματώδης αυτή άνοδος τροφοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από την Ασία, η οποία ευθύνεται για το 80% των παγκόσμιων εγκαταστάσεων. Η Κίνα αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, προσθέτοντας στο δίκτυό της το αστρονομικό νούμερο των 120,5 GW.

Ασία: 131 GW συνολικά (Κίνα και Ινδία στην κορυφή).

Ευρώπη: 19 GW νέας ισχύος, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

ΗΠΑ: Παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τη ρητορική κατά των ανεμογεννητριών, πρόσθεσαν σχεδόν 7 GW χερσαίας αιολικής ενέργειας

Συνολικά, η αθροιστική παγκόσμια ισχύς αγγίζει πλέον τα 1,3 TW, με τις AΠΕ να καλύπτουν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ηλεκτρικής ισχύος του πλανήτη.

Η στροφή προς την αιολική ενέργεια ενισχύεται φέτος και από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η οποία εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Το «χάσμα» των στόχων

Παρά τους αριθμούς-ρεκόρ, το GWEC κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Για να επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος του τριπλασιασμού των ΑΠΕ έως το 2030, απαιτείται η εγκατάσταση 320 GW ετησίως.

«Με βάση τις τρέχουσες πολιτικές, προβλέπουμε κατά μέσο όρο 194 GW ετήσιας ισχύος μέχρι το τέλος της δεκαετίας», αναφέρει η έκθεση.