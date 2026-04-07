Πτώση σε χρυσό και ασήμι με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινείται ο χρυσός και το ασήμι την Τρίτη, καθώς η προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν διατηρεί τις αγορές σε στάση αναμονής και αυξημένης επιφυλακτικότητας.

Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου το πρωί ενισχύθηκαν, με τον spot χρυσό να καταγράφει άνοδο 0,6% στα 4.674,89 δολάρια ανά ουγγιά. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου κινήθηκαν υψηλότερα κατά 0,4%, φτάνοντας τα 4.702,20 δολάρια ανά ουγγιά

Αργότερα, το απόγευμα, η τιμή του χρυσού άρχισε να σταθεροποιείται το απόγευμα και να φτάνει τα 4.666,20 δολάρια ανά ουγγιά, μείωση κατά 0,44%, ενώ το ασήμι καταγράφει πτώση 1,66% στα 71,64 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η αγορά βρίσκεται σε φάση αναμονής, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις εξελίξεις γύρω από τη ρητορική του Προέδρου τις τελευταίες ημέρες», σημείωσε ο Ιλιά Σπιβάκ, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στην Tastylive.

Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απορρίπτοντας παράλληλα τις πιέσεις για το άνοιγμα των Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η χώρα ενδέχεται να «αποσυρθεί» εάν δεν συμμορφωθεί με την προθεσμία που έχει θέσει έως το βράδυ της Τρίτης για την επίτευξη συμφωνίας.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου διατηρούν την ανοδική τους τροχιά, παραμένοντας πάνω από τα 110 δολάρια ανά βαρέλι, εν μέσω κλιμάκωσης της ρητορικής της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Η έντονη άνοδος του πετρελαίου εντείνει τις πληθωριστικές ανησυχίες. Αν και ο χρυσός παραδοσιακά λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους πληθωρισμού, η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων περιορίζει την ελκυστικότητά του, δεδομένου ότι πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση.

Η Federal Reserve διατηρεί σκληρή στάση, με τη Beth Hammack από τη Fed του Κλίβελαντ και τον Austan Goolsbee από τη Fed του Σικάγο να επισημαίνουν ότι ο πληθωρισμός αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση από την απασχόληση, στηρίζοντας τη διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές δεν προεξοφλούν ευρέως μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Μάρτιο, που αναμένονται την Τετάρτη, καθώς και στα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ, όπως οι δείκτες Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), που θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

«Πέρυσι, ο χρυσός κινήθηκε αυτόνομα, αποκτώντας χαρακτηριστικά ισχυρής κερδοσκοπικής αφήγησης. Δεν αποκλείεται να δούμε ανάλογη δυναμική και φέτος, εφόσον εκτονωθούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 5.500 έως και 6.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους», πρόσθεσε ο Σπιβάκ.