Πετρέλαιο: Ενισχύεται το Brent στα 98,6 δολάρια μετά την άρνηση του Ιράν για άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη, αφού το Ιράν έδειξε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να διεξαγάγει άμεσες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη κι ενώ μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από ανώτερους αξιωματούχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent, αυξήθηκαν κατά 1,47% φτάνοντας τα 98,73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 1,76% στα 92 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη ότι οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών μέσω διαμεσολαβητών δεν σημαίνουν «διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με το Reuters.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη θα απορρίψει μια αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και, αντίθετα, έχει διατυπώσει τις δικές της προϋποθέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πηγή: Investing

Τα πιο πρόσφατα σχόλια έγιναν ενώ η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνέχιζαν να δίνουν διαφορετικές εκδοχές σχετικά με την κατάσταση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επιθυμεί έντονα να καταλήξει σε συμφωνία, παρότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει αρνηθεί οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ ανέφερε ότι υπαναχώρησε από προηγούμενες απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές «λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις».

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities δήλωσαν ότι το πρόσφατο σοκ στις τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να προκαλέσει μια επιθετική αντίδραση πολιτικής από τη Federal Reserve.

Παρότι οι αγορές έχουν αρχίσει να αποτιμούν τον κίνδυνο αυξήσεων επιτοκίων εν μέσω αυξημένων προσδοκιών για πληθωρισμό, η TD ανέφερε ότι η Fed είναι πιο πιθανό να παραμείνει σε στάση «αναμονής και παρακολούθησης», με την ηγεσία της να εξακολουθεί να κλίνει προς μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2026.

«Η Fed θα αγνοήσει το ενεργειακό σοκ» εφόσον οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμείνουν σταθερές και οι δευτερογενείς επιπτώσεις παραμείνουν υπό έλεγχο, πρόσθεσε η τράπεζα.