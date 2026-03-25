Πετρέλαιο: Κάτω από 100 δολάρια το Brent με φόντο τα 15 σημεία Τραμπ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου κατά 4% την Τετάρτη, καθώς οι προσδοκίες για πιθανή κατάπαυση του πυρός ενίσχυσαν τις ελπίδες για αποκλιμάκωση των διαταραχών στην προσφορά από τη στρατηγικής σημασίας περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent κατέγραψαν πτώση κατά 4,89 δολάρια ή 4,7%, φτάνοντας τα 99,60 δολάρια το βαρέλι έως τις 03:35 GMT, αφού προηγουμένως είχαν υποχωρήσει έως και τα 97,57 δολάρια. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε απώλειες 3,54 δολαρίων ή 3,8%, διαμορφούμενο στα 88,81 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τα 86,72 δολάρια. Και οι δύο βασικοί δείκτες είχαν ενισχυθεί σχεδόν κατά 5% την Τρίτη, πριν περιορίσουν τα κέρδη τους σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας μετά το κλείσιμο των αγορών.

«Οι προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός έχουν ενισχυθεί ελαφρώς και η κατοχύρωση κερδών ασκεί πίεση στην αγορά», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικούκαβα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment. «Ωστόσο, το κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις θα αποδώσουν παραμένει αβέβαιο, γεγονός που περιορίζει τις πωλήσεις».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ πηγή επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει αποστείλει στην Τεχεράνη πρόταση διευθέτησης 15 σημείων.

Το ισραηλινό Channel 2 μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας ενός μήνα, προκειμένου να συζητηθεί το σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τη διακοπή στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις-πληρεξούσιους και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την πρόοδο των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι οι αγορές θα παραμείνουν ευμετάβλητες.

Η ανώτερη αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σαχντέβα, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να αποτελούν τον «καθοριστικό παράγοντα» για τις τιμές, διατηρώντας την αγορά σε ευρύ εύρος διακυμάνσεων βραχυπρόθεσμα.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά διακόψει τις αποστολές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς, προκαλώντας —σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας— τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν περιορισμένες, παρά την πιθανότητα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης», ανέφερε ο Σολ Κάβονικ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της MST Marquee.

«Ακόμη και αν εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός αυτή την εβδομάδα και αποκατασταθεί η ροή μέσω των Στενών του Ορμούζ, δεν είναι βέβαιο ότι η παραγωγή που έχει διακοπεί θα επανέλθει πλήρως, έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τη σταθερότητα της εκεχειρίας», πρόσθεσε. Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε πρόθυμος να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές, σύμφωνα με σημείωμα που είδε το Reuters.

Παρά ταύτα, οι επιθέσεις από ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται, ενώ πηγές αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται να αποστείλει επιπλέον στρατεύματα στην περιοχή.

Σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι Yanbu της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα αυξήθηκαν σχεδόν στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού, βενζίνης και αποσταγμάτων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute.

