Πετρέλαιο: Χωρίς αξιόλογες μεταβολές-Παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το Brent

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσιάζουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με την αγορά να έχει στραμμένο το βλέμμα της στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Συγκεκριμένα, τα futures του Brent παραμένουν αμετάβλητα (-0,12%) στα 98,36 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί οριακά 0,2% στα 89,48 δολάρια το βαρέλι. Αμφότερες οι τιμές την Τρίτη κατέγραψαν άνοδο 3%.

Η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ, το οποίο κανονικά διοχετεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG, παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταματημένη την Τρίτη, με μόνο τρία πλοία να διέρχονται από την πλωτή οδό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα που αντλεί ρωσικό πετρέλαιο στην ήπειρο είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει. Ωστόσο, τρεις πηγές του κλάδου δήλωσαν ότι η Ρωσία πρόκειται να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από την 1η Μαΐου.

Αργότερα την Τετάρτη, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ θα δημοσιεύσει στοιχεία για τα αποθέματα.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα μετά από τρεις εβδομάδες ανόδου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν επίσης, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Οι αναλυτές εκτίμησαν μια άντληση αργού πετρελαίου 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών για την εβδομάδα που έληξε στις 17 Απριλίου.