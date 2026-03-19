Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει το 17% της εξαγωγικής ικανότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, προκαλώντας απώλεια ετήσιων εσόδων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και απειλώντας τον εφοδιασμό της Ευρώπης και της Ασίας, δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος και Υπουργός Ενέργειας της QatarEnergy.

Ο Saad al-Kaabi ανέφερε ότι δύο από τα 14 τρένα μεταφοράς LNG του Κατάρ και μία από τις δύο εγκαταστάσεις μετατροπής αερίου σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (GTL) υπέστησαν ζημιές στις πρωτοφανείς επιθέσεις. Οι επισκευές θα θέσουν σε παύση 12,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως για τρία έως πέντε χρόνια, δήλωσε σε συνέντευξή του.

«Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα φανταζόμουν ότι το Κατάρ - η χώρα και η περιοχή - θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα κατά τον μήνα του Ραμαζανιού, επιτιθέμενη σε εμάς με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ο Kaabi.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ιράν είχε πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο, ως αντίποινα στις ισραηλινές επιθέσεις στις δικές του υποδομές φυσικού αερίου.

Η κρατική εταιρεία QatarEnergy θα πρέπει να κηρύξει ανωτέρα βία σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις έως και πέντε ετών για προμήθειες LNG με προορισμό την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, λόγω των δύο κατεστραμμένων τρένων, δήλωσε ο Kaabi.

«Πρόκειται για μακροπρόθεσμες συμβάσεις που πρέπει να δηλώσουμε ως ανωτέρα βία. Το είχαμε ήδη δηλώσει, αλλά τότε ήταν μικρότερης διάρκειας. Τώρα ισχύει για οποιαδήποτε περίοδο», είπε.

Επιπτώσεις και συνεργασίες με ExxonMobil

Η QatarEnergy είχε ήδη κηρύξει ανωτέρα βία σε ολόκληρη την παραγωγή LNG μετά από προηγούμενες επιθέσεις στον κόμβο παραγωγής της στο Ras Laffan, ο οποίος δέχτηκε νέα πυρά την Τετάρτη. «Για να επανεκκινήσει η παραγωγή, πρέπει πρώτα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία ExxonMobil είναι εταίρος στις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις LNG, ενώ η Shell είναι συνεργάτης στην κατεστραμμένη εγκατάσταση GTL, η οποία αναμένεται να επισκευαστεί μέσα σε έναν χρόνο. Η ExxonMobil, με έδρα το Τέξας, κατέχει μερίδιο 34% στο τρένο LNG S4 και 30% στο τρένο S6, όπως δήλωσε ο Kaabi.

Το τρένο S4 επηρεάζει τις προμήθειες προς τις ιταλικές Edison και EDFT στο Βέλγιο, ενώ το τρένο S6 επηρεάζει τις νοτιοκορεατικές KOGAS, EDFT και Shell στην Κίνα. «Η κλίμακα των ζημιών από τις επιθέσεις έχει γυρίσει την περιοχή 10 έως 20 χρόνια πίσω», σημείωσε.

«Πρόκειται για μια περιοχή που λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο για πολλούς ανθρώπους. Αυτή η εικόνα, πλέον, έχει κλονιστεί».

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται πέρα από το LNG. Οι εξαγωγές συμπυκνωμάτων του Κατάρ θα μειωθούν κατά περίπου 24%, το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) κατά 13%, η παραγωγή ηλίου κατά 14%, και η νάφθα και το θείο κατά 6%.

Αυτές οι απώλειες επηρεάζουν από την προμήθεια υγραερίου σε εστιατόρια στην Ινδία έως τη χρήση ηλίου σε κατασκευαστές τσιπ στη Νότια Κορέα. Οι κατεστραμμένες μονάδες κόστισαν περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή, ανέφερε ο Kaabi.

Δεν πραγματοποιούνται επί του παρόντος εργασίες στο τεράστιο έργο επέκτασης του North Field του Κατάρ, το οποίο ενδέχεται να καθυστερήσει πάνω από ένα χρόνο.

«Αν το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν, είναι θέμα μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Δεν έχει σχέση με εμάς και την περιοχή», είπε.

«Και τώρα, λέω ότι όλοι στον κόσμο - Ισραήλ, ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα - πρέπει να μένουν μακριά από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου».