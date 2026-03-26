Μέταλλα: Υποχωρούν χρυσός και ασήμι

Απώλειες καταγράφουν την Πέμπτη τα πολύτιμα μέταλλα καθώς οι επενδυτές στάθμισαν αντικρουόμενα μηνύματα για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ το σταθερό δολάριο ΗΠΑ πιέζει τον χρυσό.

Ο χρυσός στη spot αγορά υποχωρεί 1,3% στα 4.445,75 δολάρια την ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν απώλειες 2,4% στα 4.442,50 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο είχε ανακάμψει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανεβαίνοντας ξανά πάνω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά μετά από μια απότομη διόρθωση, καθώς έλαβε στήριξη από το αδύναμο δολάριο και μια διστακτική αισιοδοξία γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ωστόσο, τα κέρδη παρέμειναν περιορισμένα καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τη σύγκρουση συνεχίζεται.

Ο χρυσός έχει δείξει ασυνήθιστα ασταθή συμπεριφορά τις τελευταίες εβδομάδες. Οι τιμές είχαν μειωθεί απότομα νωρίτερα μες στον Μάρτιο παρά την κλιμάκωση των εντάσεων, λόγω των προσδοκιών για υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πιο ενισχυμένο δολάριο.

Το δολάριο είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερό την Πέμπτη μετά από δύο ημέρες κερδών.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 2,75% στα 69,29 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 4,7% στα 69,27 δολάρια.

Η πλατίνα υποχωρεί κατά 3% στα 1.865,70 δολάρια/ουγγιά ενώ το παλλάδιο χάνει 2,7% στα 1.394,50 δολάρια.