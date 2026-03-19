Μέταλλα: Κάτω από τα 4.900 δολάρια ο χρυσός, υποχωρεί το ασήμι

Η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια προκάλεσε πιέσεις σε χρυσό και ασήμι.

Τα ισχυρά στοιχεία για τον πληθωρισμό των παραγωγών στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις προοπτικές για υψηλότερο πληθωρισμό στις ΗΠΑ από τη Fed άσκησαν πιέσεις στον χρυσό την Πέμπτη, ρίχνοντας τις τιμές πολύ κάτω από το πολυπόθητο επίπεδο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά και σε χαμηλό άνω του ενός μήνα.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού κινείται ανοδικά 0,2% στα 4.832,37 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού υποχωρούν 1,29% στα 4.833,90 δολάρια/ουγγιά.

Η υποχώρηση του χρυσού ήρθε μετά την απόφαση της Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη και να σηματοδοτήσει αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωριστικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν.

Η CME Fedwatch έδειξε ότι οι αγορές δεν θα προβλέπουν μειώσεις επιτοκίων τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο και επηρέασε τον χρυσό, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Ο χρυσός δυσκολεύεται να σημειώσει πρόοδο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την Τετάρτη έσπασε κάτω από το εύρος συναλλαγών των 5.000-5.200 δολαρίων/ουγγιά που παρατηρείται εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα αυξήθηκαν ελαφρώς την Πέμπτη, αλλά κατέγραψαν επίσης απώλειες στις πρόσφατες συνεδριάσεις.

Το ασήμι καταγράφει απώλειες 0,9%στη spot αγορά στα 74,71 δολάρια ανά ουγγιά ενώ ισχυρότερες πιέσεις δέχονται τα futures καθώς υποχωρούν 3,4% στα 74,92 δολάρια.

Απώλειες καταγράφουν στα futures η πλατίνα (-3,4% στα 1.991,80 δολάρια) και το παλλάδιο (-3,5% στα 1.482,50 δολάρια).