Μέταλλα: Το ενισχυμένο δολάριο πιέζει τον χρυσό, σε υποχώρηση οι τιμές

Ελαφρά κάμψη παρουσιάζουν οι τιμές σε χρυσό και ασήμι σήμερα λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου και της αβεβαιότητας σχετικά με την εκεχειρία στο Ιράν.

Πάντως, ο χρυσός για τρίτη σερί εβδομάδα θα κλείσει με θετικό πρόσημο.

Στη spot αγορά ο χρυσός παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (-0,1%) στα 4.760 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,7% στα 4.875,50 δολάρια.

Το ασήμι στη spot αγορά κερδίζει 0,8% και διαμορφώνεται στα 75,96 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν 0,47% στα 76,07 δολάρια.

Το δολάριο ενισχύεται καθιστώντας τα χρυσά νομίσματα σε τιμή δολαρίου πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Η τιμή του χρυσού στη spot αγορά έχει υποχωρήσει περίπου 10% από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Εάν τα πράγματα καταρρεύσουν, (ο χρυσός) μπορεί να καταλήξει να ανακάμψει αρκετά γρήγορα γύρω στα 4.000 δολάρια. Αλλά εάν η εκεχειρία διατηρηθεί και η ειρηνευτική συμφωνία αρχίσει να φαίνεται πιο πιθανή, τότε θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τα 5.000 δολάρια», σχολίασε αναλυτής της αγοράς.

Η πλατίνα χάνει 1,5% στα 2.080 δολάρια και το παλλάδιο παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο (-0,1%) στα 1.565 δολάρια.