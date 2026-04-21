Μέταλλα: Ελαφρά κάμψη σε χρυσό και ασήμι με το βλέμμα σε ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές περιμένουν να δουν εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ και το ενισχυμένο δολάριο πιέζει τα μέταλλα.

Στη spot αγορά ο χρυσός καταγράφει μείωση 0,64% στα 4.790 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures υποχωρούν επίσης 0,43% στα 4.808 δολάρια.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,77% στα 79,09 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν επίσης μείωση 1,1% στα 79,14 δολάρια.

Το δολάριο ενισχύεται την Τρίτη, καθιστώντας τα εμπορεύματα σε δολάριο πιο ακριβά για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Οι τιμές του χρυσού έχουν μειωθεί κατά περίπου 8% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα παραμένει αμετάβλητη στα 2.089,30 δολάρια, όπως και το παλλάδιο στα 1.567 δολάρια.