ΗΠΑ: Τα αποθέματα πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ τα αποθέματα βενζίνης μειώνονται

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 6,9 εκατομμύρια βαρέλια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 20 Μαρτίου, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενέργειας (EIA) που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Η αύξηση αυτή ανεβάζει τα εμπορικά αποθέματα στα 456,2 εκατομμύρια βαρέλια σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, ποσό που είναι 0,1% υψηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών για αυτή την εποχή του έτους.

Η δημοσίευση των στοιχείων της EIA ακολουθεί τα στοιχεία του API που δημοσιεύθηκαν μια μέρα νωρίτερα, τα οποία ανέφεραν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου σημείωσαν αύξηση 2,3 εκατομμυρίων βαρελιών κατά την περίοδο αυτή.

Σύμφωνα με το oilprice, οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης το πρωί, παρά τη συνεχιζόμενη στασιμότητα της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ. Στις 10:03 π.μ. στη Νέα Υόρκη, το Brent διαπραγματευόταν στα 100,20 δολάρια ανά βαρέλι – σημειώνοντας πτώση 4,31 δολαρίων (-4,15%) την ίδια ημέρα και πτώση 9 δολαρίων ανά βαρέλι σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης εβδομάδας. Το WTI διαπραγματευόταν επίσης χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά 3,72 δολάρια ανά βαρέλι (-4,03%) στις πρωινές συναλλαγές στα 88,63 δολάρια ανά βαρέλι – σημειώνοντας σημαντική πτώση σε εβδομαδιαία βάση.

Όσον αφορά στη συνολική βενζίνη κινητήρων, η EIA ανέφερε ότι τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 2,6 εκατομμύρια βαρέλια, έπειτα από πτώση 5,4 εκατομμυρίων βαρελιών την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η μέση ημερήσια παραγωγή βενζίνης αυξήθηκε στα 9,7 εκατομμύρια βαρέλια. Όσον αφορά τα μεσαία αποστάγματα, τα αποθέματα αυξήθηκαν κατά 3,0 εκατομμύρια βαρέλια, με την παραγωγή να αυξάνεται κατά 158.000 βαρέλια ημερησίως, σε μέσο όρο 5,0 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η συνολική προσφορά προϊόντων –ένας δείκτης της ζήτησης πετρελαίου στις ΗΠΑ– ανήλθε κατά μέσο όρο σε 20,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, σημειώνοντας αύξηση 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ζήτηση βενζίνης ανήλθε κατά μέσο όρο σε 8,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, ενώ η μέση προσφορά αποσταγμάτων για το ίδιο διάστημα ανήλθε σε 3,9 εκατομμύρια βαρέλια – αύξηση 1,3% σε ετήσια βάση.