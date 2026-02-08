Η Macquarie αναθεωρεί τις προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι: Αυτοί είναι οι νέοι στόχοι

Η Macquarie αναθεώρησε τις προβλέψεις της για το 2026 σχετικά με το χρυσό και το ασήμι, αναφέροντας ως βασικούς παράγοντες την εξαιρετική μεταβλητότητα και τα πρόσφατα γεγονότα στην αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, ο στρατηγικός αναλυτής της Macquarie, Πίτερ Τέιλορ, δήλωσε: «Όσον αφορά το χρυσό, επισημάναμε τον κίνδυνο να φτάσει τα 5.000 δολάρια/ουγγιά, εάν συνεχιζόταν η ανησυχία για τον πρόεδρο της Fed, και αυτό ακριβώς συνέβη. Προειδοποιήσαμε επίσης για τον κίνδυνο «απότομης αναδρομής» για το ασήμι, δεδομένης της τάσης του να σημειώνει πτώση».

Η τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του χρυσού το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε 4.590 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.300 δολάρια προηγουμένως, ενώ η εκτίμηση για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε σε 4.300 δολάρια από 4.200 δολάρια. Η Macquarie αύξησε επίσης την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για ολόκληρο το 2026 σε 4.323 δολάρια ανά ουγγιά από 4.225 δολάρια.

Για το ασήμι, η τράπεζα αύξησε τον στόχο της για το πρώτο τρίμηνο σε 75 δολάρια, από 55 δολάρια, με τον μέσο όρο για το 2026 να ανέρχεται τώρα σε 62 δολάρια, από 57 δολάρια.

Ο Τέιλορ τόνισε ότι η δραστηριότητα της αγοράς τον Ιανουάριο ήταν ασυνήθιστα ταραχώδης. «Ο Ιανουάριος ξεκίνησε με την απειλή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για ποινική δίωξη του προέδρου της Fed, τη σύλληψη και έκδοση του Μαδούρο, την εστίαση στη Γροιλανδία με την απειλή επιπλέον δασμών σε ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ και τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από το Ιράν», είπε.

Πρόσθεσε ότι και τα ευρύτερα εμπορεύματα σημείωσαν ισχυρές επιδόσεις, αν και τα θεμελιώδη μεγέθη ήταν συχνά αποσυνδεδεμένα από την πορεία των τιμών.

«Συνολικά, αυτό οδήγησε σε μία από τις καλύτερες μηνιαίες επιδόσεις των τιμών των εμπορευμάτων στην πρόσφατη ιστορία», δήλωσε ο Τέιλορ.

Κατά τα λοιπά, η Macquarie ανέφερε ότι θα περιμένει να αναθεωρήσει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για το χρυσό και το ασήμι, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη αποσύνδεση μεταξύ των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς και της ακραίας μεταβλητότητας στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων.