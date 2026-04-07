Η Ινδία στρέφεται στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Ινδία αναμένεται να εισάγει τις υψηλότερες ποσότητες αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα των τελευταίων έξι ετών, καθώς τα διυλιστήρια επέστρεψαν στην αγορά του πλέον μη κυρωμένου πετρελαίου λίγο πριν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήξει σοβαρά την προμήθεια προς τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού στον κόσμο.

Η Ινδία εκτιμάται ότι θα εισαγάγει έως και 12,51 εκατομμύρια βαρέλια αργού από τη Βενεζουέλα τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που επικαλείται το Bloomberg. Αυτό θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο μηνιαίο όγκο από τον Φεβρουάριο του 2020 και την πρώτη εισαγωγή από τον παραγωγό της Νότιας Αμερικής από τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με το Oil Price.

Τα φορτία που φτάνουν τον Απρίλιο πιθανότατα είχαν κλειστεί πριν από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος παγίδευσε την προμήθεια αργού από τη Μέση Ανατολή και ανάγκασε την Ινδία —που εισάγει περίπου το 85% του πετρελαίου που καταναλώνει καθημερινά— να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές.

Το δεξαμενόπλοιο αργού Ottoman Sincerity, το οποίο αναχώρησε από την Αρούμπα στις 3 Μαρτίου μετά από μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο, έφτασε αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σίκα, στη δυτική ακτή της Ινδίας, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων. Αυτό ήταν το πρώτο φορτίο από τη Βενεζουέλα που εισήγαγε η Ινδία έπειτα από 11 μήνες.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία διύλισης της Ινδίας, η Reliance Industries, η οποία τον Φεβρουάριο έλαβε άδεια από τις ΗΠΑ να αγοράζει απευθείας αργό από τη Βενεζουέλα, έχει ήδη φορτώσει το πρώτο της φορτίο από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας, την PDVSA.

Το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα θα βοηθήσει την Ινδία να διαφοροποιήσει τις προμήθειές της, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία συνήθως καλύπτει περίπου το ήμισυ των εισαγωγών των ινδικών διυλιστηρίων.

Με το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή εκτός αγοράς, η Ινδία αυξάνει επίσης τις εισαγωγές ρωσικού αργού που δεν υπόκειται σε κυρώσεις.

Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αυξήθηκαν κατά 90% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο, μετά τη μεγάλη διαταραχή της προσφοράς στη Μέση Ανατολή και την άρση περιορισμών από τις ΗΠΑ για φορτία που είχαν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια.